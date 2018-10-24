آماده باش امدادگران هلال احمر گیلان در پی هشدار وزش باد شدید

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش غلامی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر وزش شدید باد گرم از امشب تا صبح جمعه در استان گیلان، اظهارکرد: به همین منظور تمامی پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان در حالت آماده باش قرار دارند.

غلامی ضمن هشدار به شهروندان و مسافران برای دقت و توجه بیشتر در روشن کردن آتش در جنگل‌های و مراتع و بیشه‌زارها، افزود: با توجه به تداوم این شرایط جوی تا ۴۸ ساعت آینده شهروندان هشدارها را جدی بگیرند تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم.

وی گفت: شهروندان در این مدت از قرار گرفتن در بلندی، زیرساختمان‌های در حال ساخت و آویزان کردن وسایل و اشیا در بالکن‌ و تراس منازل جدا خودداری کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان بیان کرد: در صورت بروز حوادث، شهروندان می توانند از طریق تماس با شماره ۱۱۲ مراتب را به نیروهای امدادی اطلاع رسانی کنند.