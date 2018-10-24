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۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۱۱

سازمان فنی و حرفه ای اعلام کرد؛

حضور مدال آور طلای مسابقات ملی مهارت در مسابقات آزاد مهارت روسیه

حضور مدال آور طلای مسابقات ملی مهارت در مسابقات آزاد مهارت روسیه

سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت سازمان فنی و حرفه ای از حضور مدال آور طلای چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته تأسیسات الکتریکی مسابقات آزاد مهارت روسیه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامرضا راز، سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت گفت: مسابقات آزاد مهارت روسیه از تاریخ ۲ تا ۶ آبان ماه سال جاری در شهر یکاترینبورگ روسیه و با حضور ۴۷۳ رقابت کننده و ۵۴۰ کارشناس از کشورهای ایران، روسیه، بلاروس، برزیل، سوئیس، انگلستان،  هند، قزاقستان، مغولستان و عربستان در ۲۲ رشته برگزار می شود.

راز افزود: در این رقابت رضا رزوان به عنوان رقابت کننده کشورمان در رشته تأسیسات الکتریکی به همراه کارشناس رشته، فاروق محمدامینی با حمایت شرکت مهندسی خانه هوشمند آترینا حضور دارند.

وی تصریح کرد: رقابت در این رشته بین ۱۸ شرکت کننده و طی مدت ۳ روز (۱۸ ساعت) انجام خواهد شد.

راز گفت: در پایان مسابقات برای تمامی شرکت کنندگان پاسپورت مهارتی صادر و همچنین به برگزیدگان مدال اعطا خواهد شد.

کد مطلب 4440845

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