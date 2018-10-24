بسته مشکوک برای دادستان پیشین آمریکا نیز ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اِن‌بی‌سی نیوز لحظاتی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد: بسته مشکوک دیگری برای «اریک هُولدر» (Eric Holder) دادستان پیشین آمریکا نیز ارسال شده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، پلیس اعلام کرد که ین موضوع را نیز تحت بررسی خود قرار داده است.

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان نیوز نیز دقایقی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد: دفتر حزب دموکرات در ایالت فلوریدا تخلیه شد.

پلیس ایالت مذکور در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: دفتر حزب دموکرات آمریکا پس از دریافت اخباری مبنی بر تهدید به بمب گذاری تخلیه شده است.

این حادثه پس از آن صورت گرفت که در ساعات گذشته بسته های انفجاری برای بیل و هیلاری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در واشنگتن دی سی و نیز کاخ سفید ارسال شده و اف بی آی در حال بررسی آن ها است.