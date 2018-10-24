۱۰ هزار تومان کرایه اتوبوس های ایرانی در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلم خانی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: یک هزار دستگاه از این اتوبوس ها در پایانه های مرزی نسبت به جابه جایی زائرین اقدام می کنند و یک هزار دستگاه دیگر زائرین را از پایانه مرزی مهران در خاک عراق به شهر نجف اشرف منتقل می کنند.

وی تصریح کرد: هزینه این اتوبوس ها در خاک عراق ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مسلم خانی ادامه داد: این اتوبوس ها در مسیر برگشت نیز زائرین را از شهر های کربلا و حله به مرز مهران منتقل می کنند.

مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور با اشاره به کمپین مردمی عراق برای انتقال زائرین به صورت رایگان افزود: تشکیل و فعالیت این کمپین موجب کاهش چشمگیر نرخ کرایه ها در خاک عراق شده است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: حدود پنج هزار نفر از عوامل شهرداری ها و وزارت کشور در مرزها مستقر هستند و بر روند حمل و نقل زائرین نظارت می کنند.

مسلم خانی ادامه داد: این افراد با کاور های سبز رنگ و نوشته وزارت کشور در پایانه های مرزی حضور دارند و زائرین در صورت بروز هرگونه مشکل می توانند به این افراد مراجعه کنند.