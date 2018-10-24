منابع طبیعی یزد قادر به تامین نیازهای آبی این استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروش در هفتمین اجلاس ملی منابع آب ایران که به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد، اظهار داشت: امروز بحران آب سراسر کشور را فرا گرفته بر این اساس شاید لازم باشد پرمصرف‌ترین بخش‌های مصرف آب را به تدریج در برخی مناطق از چرخه مصرف خارج کنیم.

وی از کشاورزی به عنوان پرمصرف‌ترین بخش در حوزه آب یاد کرد و افزود: امروز نیاز به انرژی و آب به اندازه‌ای است که شاید حتی مجبور باشیم بسیاری از مزارع را به مراکز تولید انرژی خورشیدی تبدیل کنیم.

سروش، آب شرب و بهداشتی را مهمترین نیاز کشور و دارای اولویت اصلی دانست و تاکید کرد: باید برای تامین آب پایدار مورد نیاز در این بخش، اکوسیستم‌های هر استان را از طریق سرمایه‌گذاری در بخش انرژی یا سایر بخش‌ها در استان‌های تأمین‌کننده آب تضمین کنیم.

معاون وزیر نیرو، یزد را یکی از استان‌های خشک و درگیر بحران‌های جدی در حوزه آب دانست و بیان کرد: امروز منابع آبی طبیعی استان یزد یک به یک از چرخه خارج می‌شوند و آنچه مسلم است، این منابع دیگر قادر به تامین نیازهای ‌آبی استان نیست و باید برای آن چاره اندیشی اساسی شود.

سروش تصریح کرد: برداشت‌های بی‌رویه منابع آبی از یک‌سو و مهاجرت‌های بی‌رویه از سوی دیگر سبب شده تا استان یزد در زمینه تامین آب از منابع داخلی خود ناتوان باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که در برخی مناطق کشور از جمله مناطق غربی حاکم است، به عنوان مثال گرد و غبار و ریزگردها که زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده است، ممکن است یزد مقصد مهاجرت بسیاری از آنها باشد که در این صورت لازم است به فکر تامین آب مهاجران آینده استان یزد نیز باشیم.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه یزد با استان‌هایی همجوار است که آسیب ‌پذیری منابع آب آن‌ها در حد بحرانی است، تأکید کرد: مهاجرت‌ها، کاهش منابع آبی داخلی یزد، بحران و آسیب‌پذیری استان‌های همجوار یزد و ... این پیام را به همه منتقل می‌کند که اگر وضع موجود ادامه پیدا کند، منابع آب های زیرزمینی در تعداد قابل‌ توجهی از محدوده‌های مطالعاتی کشور، غیرقابل بهره‌برداری خواهد شد.