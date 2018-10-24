به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده در هفتمین اجلاس منابع آب ایران که به میزبانی یزد در حال برگزاری است، اظهار داشت: منابع آب زیرزمینی یزد به حدی افت پیدا کرده که دو دشت در استان یزد ممنوعه اعلام شده است.

وی با بیان اینکه نیمی از منابع آبی استان یزد از مدار بهره‌برداری خارج شده است،‌ افزود: از مجموع ۴ هزار حلقه چاه در استان در حال حاضر تنها ۲ هزار رشته فعال است که در این ۲ هزار رشته نیز کیفیت آب افت داشته است.

جوادیان زاده تصریح کرد: به جز چاه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها نیز همین وضعیت را پیدا کرده‌اند و اغلب آنها یا کاملا خشک شده‌اند و یا دبی آنها به شدت افت داشته اشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد خاطرنشان کرد: منابع آبی موجود نیز به دلیل EC بالا برای شرب کیفیت مناسبی ندارد و تنها ۱۱ درصد از منابع داخلی را می توان در بخش شرب استفاده کرد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۸۳ درصد آب استحصالی از منابع داخلی استان یزد صرف کشاورزی می‌شود و بقیه برای شرب و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جوادیان زاده با اشاره به بررسی‌های انجام شده و مطالعات صورت گرفته در زمینه منابع آب زیرزمینی یزد بیان کرد: در صورتی که برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی به همین شکل ادامه پیدا کند، به تعبیر برخی کارشناسان تا ۱۵ سال و به تعبیر دیگری که نگاه خوش‌بینانه‌تری بر آن حاکم است، تا ۴۰ سال آینده، سفره‌های زیرزمینی خالی از آب می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت آب شرب استان یزد به شدت بحرانی است، تصریح کرد: این استان به لحاظ کمیت و کیفیت آب شرب به‌ شدت به منابع خارج از استان وابسته است که این امر تعرض‌های متعدد به خط انتقالی آب را برای مردم و مسئولان استان، دشوارتر کرده است.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد: قطعی آب انتقالی از کوهرنگ به طور مستقیم آب شرب مردم یزد را تهدید می کند بنابراین امیدواریم دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی در خط انتقال آب به استان یزد نباشیم.

به گزارش مهر،‌ در این اجلاس که در دانشگاه یزد در حال برگزاری است، معاون وزیر نیرو، استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی، صاحب‌نظران حوزه آب از سایر استان‌ها، دانشجویان و اساتید دانشگاهی حضور یافته اند.