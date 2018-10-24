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۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۳۲

سخنگوی وزارت خارجه چین؛

چین همواره مخالف تحریم‌های یکجانبه علیه ایران بوده است

چین همواره مخالف تحریم‌های یکجانبه علیه ایران بوده است

سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن تأکید بر مخالفت پکن با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران اعلام کرد: به همکاری با تهران ادامه می دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، «هوا چون اینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: مواضع پکن در قبال تحریم های ۴ نوامبر آمریکا علیه ایران کاملاً شفاف است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص تصریح کرد: چین همواره مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه اعلام کرده است. همکاری های عادی چین با ایران در چارچوب قوانین بین المللی معقول، مشروع و قانونی است؛ باید حفظ شده و مورد احترام قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: پکن از راه حل عملی که همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران را حفظ کرده و مؤثر بودن برجام را در بر گیرد استقبال می کند.

کد مطلب 4440890

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