به گزارش خبرگزاری مهر، ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس در گفتگو با روزنامه «بلیک» اعلام کرد که این کشور در پی قتل جمال خاشقجی سطح روابط خود را با عربستان سعودی مورد بررسی قرار خواهد کرد.

وزیر امور خارجه سوئیس ضمن اعلام این خبر گفت که ظرف هفته جاری سفیر عربستان ۳ بار به وزارت خارجه احضار شده است.

بر اساس اعلام روزنامه بیلیک، اولی ماورر وزیر دارایی سوئیس نیز ممکن است دیدار خود از عربستان سعودی را که قرار است سال آینده انجام شود، لغو کند.

گفتنی است جمال خاشقجی روزنامه‌نگار اهل عربستان سعودی سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس واشنگتن‌پست روز دوم ماه اکتبر جاری به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شده و از آن خارج نشد.

ریاض بامداد شنبه ۲۰ اکتبر طی بیانیه‌ای کشته‌شدن خاشقجی در داخل کنسولگری در استانبول را تأیید کرد.

دادستان کل عربستان سعودی مدعی شد که قاشقجی بعد از درگیری با چند نفر داخل ساختمان کنسولگری فوت کرده و ۱۸ شهروند این کشور در ارتباط با این حادثه بازداشت شده‌اند.