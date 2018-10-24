پوتین امسال به آمریکا سفر نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «یوری اوشاکوف»، مشاور کاخ ریاست جمهوری روسیه، کرملین اعلام کرد که سفر ولادیمر پوتین به امریکا در سال میلادی جاری بسیار غیرمحتمل و بعید است.

مشاور کرملین این موضوع را در پاسخ به خبرنگاری اعلام کرد که از او درباره سفر ولادیمر پوتین به آمریکا طی چند ماه آتی سوال کرده بود.

با این حال مشاور ترامپ در مورد سفر پوتین به آمریکا در سال میلادی آتی اظهار نظری نکرده است.

پیش از این برخی رسانه‌های روسی به نقل از جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از احتمال سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به واشنگتن و پس از آن سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به مسکو خبر داده بودند.

بولتون روز سه‌شنبه در مسکو اعلام کرده بود که ترامپ امیدوار است با پوتین در تاریخ ۱۱ نوامبر در حاشیه مراسم بزرگداشت سالگرد پایان جنگ اول جهانی در پاریس، دیدار کند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آغاز دیدار خود به پوتین همچنین اعلام کرده بود که رئیس جمهور ترامپ از دیدار شما در پاریس در حاشیه مراسم بزرگداشت یکصدمین سالگرد متارکه جنگ اول جهانی بسیار خوشحال خواهد شد.