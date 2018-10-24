لزوم رعایت مسائل بهداشتی از سوی زائران اربعین

راضی ناصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رابطه با زیارت اربعین نکاتی وجود دارد که وظیفه داریم هم سلامت مردم و هم سلامت کارکنانی که با این مردم سر و کار دارند و هم سلامت زائرینی که مهمان ما هستند تامین کنیم.

وی افزود: بر همین اساس ضرورت دارد که توصیه های لازم در زمینه های رعایت مسائل بهداشتی به خصوص در زمینه بیماری های روده ای از قبیل بیماری های اسهالی، وبا، و نیز در رابطه با بیماری های تنفسی از قبیل سرماخوردگی و آنفولانزا دقت شود.

وی عنوان کرد: تاکید می کنیم که تمام مردم رعایت اصول بهداشتی به خصوص بهداشت فردی، شستشوی دست ها به طور مکرر و مداوم با آب و صابون، استفاده از آب های سالم ،استفاده از غذاهای سالم، پرهیز از مصرف غذاهای مشکوک به خصوص در نذوراتی که می بینند بهداشت در آن رعایت نمی شود،هباید این مسائل را حتما رعایت کنند.

وی گفت: این نکته را باید مد نظر داشت که اگر در افرادی که به عنوان زائر هستند چهار علامت مانند تب، اسهال و اختلالات روده ای، سرفه تنگی نفس، خونریزی از هر قسمتی این علائم در هر شخصی پیدا شود حتما به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند که مخاطراتی برای سلامتی خود و جامعه نداشته باشد .