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۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۳۰

جانشین انتظامی استان ایلام خبر داد:

راه‌اندازی ۲۶ ایستگاه پلیس در مسیر تردد زائران

راه‌اندازی ۲۶ ایستگاه پلیس در مسیر تردد زائران

ایلام-جانشین انتظامی استان ایلام با اشاره به راه‌اندازی ۲۶ ایستگاه پلیس در مسیر تردد زائران، گفت: اولویت کار پلیس در ماموریت اربعین، تامین امنیت زائران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن کاظمی گفت: نیروی انتظامی تدابیر ویژه ای را با هدف تسهیل در عبور و مرور زائران و خروج آنها از مرز در مسیرهای منتهی به شهر و پایانه مرزی مهران اندیشیده است.

وی برپایی ۲۶ ایستگاه در مسیر تردد زائران از ابتدای ورود به استان تا شهر مهران را از جمله این اقدامات عنوان کرد و یادآور شد: در این ایستگاه ها خدمات انتظامی، ترافیکی، اطلاع رسانی و به زائران ارائه می‌شود.

جانشین انتظامی استان ایلام گفت: این ایستگاه ها در محل‌هایی که دارای خلاء انتظامی بوده راه اندازی شده اند.

وی حضور گشت های محسوس و نامحسوس پلیس در مسیر ورود زائران به استان را از دیگر اقدامات نیروی انتظامی در این ایام عنوان و خاطرنشان کرد: مهمترین دغدغه این روزهای پلیس در جاده‌ها پیشگیری از حوادث رانندگی است.

سرهنگ کاظمی در پایان با اشاره به حادثه چند ساعت اخیر در محور ایلام به مهران و کشته شدن ۵ نفر ، به زائران توصیه کرد برای حفظ جان خود و دیگران قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت، و از انجام حرکات حادثه ساز خودداری کنند.

کد مطلب 4440899

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