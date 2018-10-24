استقرار بیش از ۳۰هزار نیروی انتظامی در سه مرز اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نوری نژاد عصر امروز در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیروی انتظامی امکاناتی را برای ایجاد امنیت در همایش عظیم اربعین حسینی مهیا کرده است، گفت: سعی ما این است که حرکت زائران به عراق را آسان تر و روان تر کنیم و بدون هیچ مانعی هر سه منطقه را امن نگه داریم.

وی افزود: ورود حدود ۲ میلیون زائر در زمان محدود بسیار سنگین است لذا تمامی واحدهای نیروی انتظامی به طور ۲۴ ساعته و با تمام توان سعی در هموار کردن مسیرهای منتهی به مرزهای سه گانه دارند.

نوری نژاد اظهار کرد: مرزبانان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بسیار پرتلاش و فعال هستند ضمن اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مدت با کنترل مرزهای سه گانه امنیت را برقرار کرده اند، بهداری های مستقر در سه مرز نیز با ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند تا زائران عبوری سریع و بدون دغدغه داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: نیروی انتظامی با چشمانی بیدار، امنیت را به عنوان وظیفه اصلی و با توجه به تراکم جمعیت در مرزهای به خوبی برقرار کرده است.

سردار نوری نژاد با ابراز امیدواری از اینکه نیروی انتظامی به نوعی خادمان زائران امام حسین(ع) باشند، گفت: همانگونه که ورود را در زمان محدود کنترل کردیم در هنگام بازگشت زائران نیز این اقدام با کیفیت مناسب انجام می شود.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: زائران برای رسیدن به مقصد خود عجله نکنند تا شاهد اتفاق ناگواری نباشیم.