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۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۲:۲۷

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی:

۱۷هزار حامی کودکان نیازمند استان مرکزی را حمایت مالی می کنند

۱۷هزار حامی کودکان نیازمند استان مرکزی را حمایت مالی می کنند

اراک- مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی گفت: ۱۷هزار و ۹۱۱ حامی استان مرکزی حمایت از کودکان نیازمند را بر عهده دارند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۶۶ نفر بومی استان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، قنبر موسی نژاد با بیان اینکه خدمت به ایتام بهترین نوع خدمت‌گزاری به مخلوقات پروردگار است، گفت: طرح‌های اکرام ایتام و محسنین، از طرح‌هایی هستند که کمیته امداد به منظور استفاده از مشارکت مردمی در رسیدگی به نیازمندان، تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی اجرا می‌کند.

وی افزود: طرح محسنین مربوط به کودکانی است که یا پدر و مادرشان از یکدیگر جدا شده اند و تحت سرپرستی مادرشان هستند و یا آنکه پدرشان در قید حیات است، اما به دلیل بیماری قادر به تامین معاش خانواده نیست.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی ادامه داد: طی شش ماهه نخست امسال دو هزار و ۱۰۳ کودک یتیم و چهار هزار و ۴۹۰ کودک مشمول طرح محسنین علاوه بر حمایت‌های معنوی، از حمایت‌های مادی حامیان با اعتبار شش میلیارد و ۳۸۳ میلیون تومان بهره مند شده اند.

کد مطلب 4440908

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