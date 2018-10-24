دومین پیروزی شهرداری گنبد در خانه/ صعود به رده دوم

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور شامگاه چهارشنبه تیم شهرداری گنبد در سالن المپیک این شهرستان میزبان تیم شهرداری ارومیه بود که با نتیجه سه بر صفر به برتری رسید تا مانند هفته نخست هر سه امتیاز دیدار خانگی را کسب کند.

در این دیدار گنبدی‌ها در سه ست پیاپی به ترتیب با نتایج (۲۱ - ۲۵)، (۱۴ - ۲۵) و (۱۵ - ۲۵) با قاطعیت به پیروزی رسیدند.

این دیدار را مسعود ذوقی و مرتضی علایی به عنوان داوران اول و دوم قضاوت کردند و احمد دامغانی نژاد به عنوان ناظر داوری و حمید حق بین و مسعود یزدان پناه به عنوان نماینده سازمان لیگ بر آن نظارت داشتند.

تیم شهرداری گنبد در پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور با کسب دو پیروزی، بدون شکست و ۶ امتیاز در مکان دوم جدول قرار گرفت و در هفته سوم این مسابقات یکشنبه ۶ آبان مهمان عقاب نهاجا خواهد بود.