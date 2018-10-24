بازی راحتی مقابل نفت مسجد سلیمان نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی بعدازظهر چهارشنبه در خصوص بازی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان اظهار کرد: واقعیت این است که ما بازی سختی را پیش رو داریم زیرا اگرچه نفت مسجد سلیمان در جدول جایگاه خوبی ندارد ،اما نباید این تصور را داشته باشیم که بازی راحتی داریم.

وی افزود: تیم نفت مسجد سلیمان چیزی برای از دست دادن ندارد و آنها قطعا یک بازی انتحاری را انجام می دهند و اتفاقا مقابل ما سرشار از انگیزه هستند.

گل محمدی خاطرنشان کرد:برای بازی با نفت مسجد سلیمان هم کاملا از نظر فنی آماده هستیم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده خراسان تصریح کرد:از نظر فنی خوشبختانه با مشکلی روبرو نیستیم اما از نظر روحی دیگر نمی دانیم باید چه کاری انجام دهیم که روحیه بازیکنان را بالا ببریم.

گل محمدی خاطرنشان کرد: پس از بازی با فولاد شرکت پدیده مادر به ما قول دادند که مشکلات مالی را حل می کنند و ما همچنان منتظر هستیم تا این اتفاق بیافتد ولی متاسفانه تا حالا اقدامی صورت نگرفته است.

وی تاکیدکرد:دیگر خودمان هم از بازگو کردن مشکلات مالی خسته شدیم. به صورت قطره چکانی کمکی می شود اما متاسفانه کار نهایی برای حل مشکلات مشخص نیست چه زمانی انجام می شود.