به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملکی نژاد عصر امروز در حاشیه برگزاری هفتمین اجلاس ملی منابع آب ایران در سالن دکتر جلیل شاهی دانشگاه یزد با اشاره به اینکه این اجلاسیه ملی به مدت دو روز برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در این مراسم علاوه بر مسئولان استان یزد، کارشناسان دستگاه‌های مرتبط با حوزه آب از سراسر کشور، دانشجویان و اساتید دانشگاهی رشته های مرتبط با آب حضور دارند.

وی بیان کرد: از زمان انتشار فراخوان این همایش تا پایان مهلت تعیین شده، در مجموع ۵۰۰ مقاله به دبیرخانه رسید که قرار است ۷۲ مورد از این مقالات طی دو روز برگزاری همایش در قالب سخنرانی ارائه شود.

ملکی نژاد با اشاره به اینکه ۴۷۲ مورد از مقالات توسط هیئت داوران پذیرفته شده است، خاطرنشان کرد: ۴۰۰ مقاله از مقالات پذیرفته شده، در قالب پوستر ارائه می شود که برخی از آنها در سالن اجلاسیه در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفته است.

وی با تشریح محورهای اجلاس بیان کرد: پایداری اکوسیستم‌های آبی با نگاهی ویژه به سفره‌های آب زیرزمینی، برنامه‌ریزی و مدیریت جامع و به‌هم‌پیوسته منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه‌های آبریز، تجزیه‌ و تحلیل مؤلفه‌های چرخه هیدرولوژیک با نیازهای اکولوژیک در حوضه آبریز از محورهای این همایش بوده است.

ملکی نژاد، مدیریت چرخه آب شهری با تأکید بر نیازهای محیط‌زیستی و اکولوژیک در محدوده شهری و نقش ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب را از دیگر محورهای گردهمایی بیان کرد.

به گزارش مهر، برگزاری هفتمین اجلاس منابع ملی آب ایران فردا نیز با ارائه مقالات و تجلیل از مقالات برگزیده در دانشگاه یزد ادامه خواهد یافت.

در مراسم افتتاحیه این اجلاس، معاون وزیر نیرو، استاندار یزد و معاونان وی، مسئولان دستگاه‌های مرتبط با حوزه آب استان یزد و سایر استان‌های کشور، کارشناسان حوزه آب، دانشجویان و اساتید دانشگاهی حضور داشتند.