ایران جزو ۱۰ کشور نخست دنیا در بخش گردشگری است

به گزراش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان چهارشنبه شب در در کارگروه میراث‌فرهنگی و گردشگری ایلام که با حضور استاندار ایلام و مسئولان این استان برگزار شد، اظهار داشت: اگر بخش گردشگری در کشور به حرکت درآید دیگر بخش ها نیز توسعه می یابند چراکه متوسط ایجاد شغل در حوزه صنایع دستی و گردشگری به ازای هر ۵۰ میلیون تومان یک شغل است که در حوزه صنعت به ۵۰۰ میلیون تومان هم می رسد.

وی تصریح کرد: ایران در بخش گردشگری جزو ۱۰ کشور نخست دنیا است و با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های زیاد در این بخش هنوز در جذب گردشگر عقب هستیم هر چند روند به طور کامل رو به رشد است.

مونسان با اشاره به ظرفیت های گردشگری برای ایجاد شغل در مناطق مختلف کشور، افزود: با رقم های کوچک سرمایه‌گذاری در دوردست‌ترین نقاط کشور می توان از طریق گردشکری به کسب و کار درآمدزا پرداخت.

وی گفت: کشورهای مختلف حوزه فعالیت خود را بر روی رشد گردشگری متمرکز کرده اند چراکه گردشگری با شتاب بسیار زیاد و درآمدزایی چندین‌هزارمیلیارد دلاری در حال پیشرفت است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: اشتغال ایجاد شده در بخش گردشگری به دلیل رشد فزاینده این بخش پایدار است و اگر تعامل و همکاری بین بخشی در کشور شکل بگیرد می‌توان شاهد اتفاقات خوبی در حوزه گردشگری بود.