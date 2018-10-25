به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه با حضور«حسن خسته بند» نماینده انزلی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی این شهرستان نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات شهری انزلی افتتاح شد.

این نمایشگاه به همت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان انزلی به مدت ۴ روز در سالن همایش «جاسم ویشگاهی» برپا شد.

هدف از برپایی این نمایشگاه شناسایی و معرفی توانمندی‌ تولیدات شهری و بومی شهرستان انزلی است.

در این نمایشگاه انواع تولیدات بومی شهرستان انزلی در زمینه صنایع چوب و کابینت، فرش دستی و صنایع دستی، حصیر بافی و سبد بافی، لوازم صیادی و ظروف یکبار مصرف در ۱۵ غرفه برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است.



علاقه‌مندان می توانند برایبازدید از این نمایشگاه به مدت چهار روز از ساعت ۱۶ الی ۲۱ به محل سالن همایش‌های جاسم ویشگاهی مراجعه کنند.