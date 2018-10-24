تصویر پرچم داعش بر روی بمب ارسالی به دفتر سی اِن اِن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «جیم آکوستا» روزنامه نگار شبکه سی اِن اِن تصاویری از یک بمب لوله ای را به اشتراک گذاشت که به استودیوی این شبکه خبری در نیویورک ارسال شده است.

با بزرگنمایی این تصویر، نقش پرچم داعش بر روی این بمب لوله ای بسیار ابتدایی که در یک پاکت کاغذی قهوه ای به آدرس «تایم وارنر سنتر» در شهر نیویورک ارسال شده است، دیده می شود.

نکته جالب توجه آن است که این بسته مشکوک به آدرس «جان برنان» مدیر پیشین اف بی آی که هم اکنون با حضور مرتب خود در شبکه سی ان ان به دونالد ترامپ» و اقدامات او می تازد، ارسال شده است.

در قسمت آدرس فرستنده، آدرس پستی دفترکار «دبی واسرمن شولتز» عضو کنگره فلوریدا درج شده است. واسرمن شولتز خود یک بسته مشابه را روز چهارشنبه دریافت کرده که پلیس بعدها تأیید کرد این بسته مشکوک حاوی وسیله ای منفجره بوده است.

منابع وابسته به پلیس آمریکا به شبکه خبری سی ان ان گفتند که این بسته مشکوک با پیک پیشتاز ارسال شده است.

به رغم درج نقش پرچم داعش بر روی این بمب لوله ای، داعش تاکنون مسئولیت این حمله زنجیره ای را برعهده نگرفته و اعتبار و سندیت این پرچم نیز تاکنون تأیید نشده است.

گفتنی است که بمب لوله ای موجود در تصاویر به اشتراک گذاشته آکوستا به بمبهای لوله ای شباهت دارد که برای «باراک اوباما»، «بیل کلینتون» و همسرش «هیلاری کلینتون» ارسال شده است.