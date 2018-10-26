طرح سوال از شهردار گرگان؛ تشدید نظارت یا تلاش برای دخالت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: شامگاه شنبه (۲۸ مهرماه) خبری مبنی بر طرح سؤال کتبی یکی از اعضای شورای شهر گرگان از شهردار در حالی مطرح شد که عمر مدیریت عبدالرضا دادبود در آستانه یک سالگی است.

این خبر با این که حواشی زیادی همراه داشت اما اتفاق نویی نیست بخصوص این که عضو شورایی که سوال مطرح کرده خود سابقه طولانی در طرح سوال از برخی شهرداران گرگان دارد.

ماجرا چنین است که یکی از اعضای شورا به برخی از انتصاب‌ها در شهرداری گرگان واکنش نشان داده و تصمیم دارد سؤال خود را به صورت کتبی در صحن شورا بپرسد.

فائزه عبداللهی تنها بانوی عضو شورای شهر گرگان که سال گذشته در لیستی تحت عنوان «حامیان صادقلو» وارد شورای پنجم شد در آستانه اولین سالگرد مدیریت دادبود بر مسند شهرداری گرگان قصد دارد از او طرح سوال کند.

اما عبداللهی پیش از این هم سابقه طرح سوال از شهرداران داشته است. آخرین طرح سوال او مربوط به زمان حضور ابراهیم کریمی، شهردار دور سوم شورای شهر است. فائزه عبداللهی در دوران کریمی با حمایت برخی چهره های بیرون شورا از کریمی چندبار طرح سوال کرد که البته پاسخ های کریمی او را مجبور به عقب نشینی کرد.

اما نکته جالب عملکرد عبداللهی که از دوره سوم شورا در پارلمان محلی حضور دارد، سکوت سه ساله او در زمان مدیریت صادقلو است. عبداللهی حتی چندین مرحله در زمانی که برخی اعضای شورا طرح سوال از صادقلو را مطرح کردند جزو مخالفان طرح سوال بود و حتی اجازه نداد انتقادهای کارشناسان و اعضای شورا خللی در کار صادقلو وارد کند.

موتور طرح سوال عبداللهی بعد از چهار سال فعال شد

او سپس با حمایت شهردار سابق و تحت لیست «حامیان صادقلو» وارد شورای پنجم شد و در اولین روز کاری خود صادقلو را برکنار کرد. عبداللهی دلیل این کار انتقادهایی که به شهردار گرگان می شد عنوان کرد. یعنی دقیقا همان عناوینی که قرار بود از صادقلو سوال شود، اما عبداللهی اجازه آن را نمی داد.

اما موتور طرح سوال عبداللهی بعد از چهار سال دوباره فعال شده و او به عزل و نصب های دادبود انتقاد می کند. موضوعی که به نظر می رسد بیشتر باید در اختیار دادبود باشد و اعضای شورا دخالتی در آن نداشته باشد بلکه ناظر بر روند قانونی آن باشند.

در همین رابطه یک کارشناس مدیریت شهری به خبرنگار مهر گفت: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است اما آن‌ها هم سازمان مصوبی دارند و جایگاه‌هایی که به لحاظ اداری تعریف می‌شود.

حمید تازیکه ادامه داد: در چارت سازمان آمده که چه افرادی با چه شرایطی می‌توانند نقش ایفا کنند.

وی افزود: شهرداری‌ها تابع مقررات وزارت کشور هستند و خود شهردار هم باید توسط وزیر کشور تأیید شود، اگر شخصی به سازمان اضافه شود چه در سطوح پایین، میانی و بالای شهرداری نیازمند تأیید و تصویب مراجع ذی‌صلاح است.

وجود مشکلات تغییر وضعیت و استخدامی

تازیکه تصریح کرد: سؤالی از شهردار در مورد برخی از انتصاب‌ها پرسیده شده که قبلاً هم در شهرداری گرگان و دیگر شهرداری‌های کشور اتفاق افتاده است؛ این امر به دلیل مشکلات تغییر وضعیت و استخدامی در کل کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: در این شرایط که پستی به دلیل نداشتن نیروی رسمی خالی می‌ماند، شهردار چاره‌ای جز استفاده از نیروهای دیگر خود ندارد.

عبداللهی چرا در دوره های گذشته این سوال را مطرح نکرد

تازیکه افزود: در شهرهای بزرگ این مسائل زیاد است و کسی به آن توجه نمی‌کند. وقتی اعضای شوراها می‌بینند که شهردار تلاش می‌کند از برخی مسائل چشم پوشی می‌کنند.

وی تأکید کرد: چرا این سؤال در زمان‌های گذشته مطرح نشده است؟ چرا اکنون این سؤال به یک‌باره پرسیده می‌شود؟ این افراد که در سنوات گذشته هم مسئول بودند چرا با برخی از انتصاب‌ها در سنوات پیشین مخالفت نکردند؟

تازیکه گفت: شهردار در آغاز کار توسعه گرگان قرار دارد و اگر مسأله‌ای قابل تذکر است نباید به این شکل مطرح شود.

استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان هم در همین راستا به خبرنگار مهر گفت: گاهی شهردار به دلیل داشتن ردیف خالی شغلی فردی را با حفظ سمت مسئول کاری می‌کند، این امر اشکالی ندارد و در خیلی از ادارات عرف است.

عزل و نصب ها در زمان شهردار پیشین هم بود ولی اعضای شورا نسبت به آن سکوت کردند

حمیدرضا آقاملایی با بیان این‌که در قانون وزارت کشور برای برخی انتصاب‌ها به نیروهای قراردادی سخت‌گیری می‌شود، ادامه داد: تقریباً همه شهرداری‌ها در این زمینه با مشکلاتی دست به گریبان هستند بنابراین با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط به برخی نیروهای قراردادی مسئولیت می‌دهند.

آقاملایی با تأکید بر استفاده از نیروهای توانمند، اضافه کرد: برای برخی از نیروها با چندین سال سابقه و توانمندی و با تحصیلات عالیه شرایط تغییر وضعیت ایجاد نشده بنابراین شهرداری مجبور می‌شود برای توسعه و رشد شهر از آن‌ها استفاده کند.

وی اذعان کرد: اگر بررسی شود خواهید دید که این مسأله در زمان شهرداران پیشین هم بوده است.

آقاملایی گفت: شورا محل تبادل نظر است و قرار نیست همه مانند هم فکر کنند ولی اکنون که گرگان رو به رشد و توسعه است و شهردار هم تمام تلاش خود را می‌کند و فرد اخلاق‌مداری است نباید دغدغه‌ ذهنی برای وی به وجود بیاوریم.

وی با بیان این‌که شهردار برنامه‌های خوبی دارد، اضافه کرد: مردم گرگان در سال ۹۸ توسعه و پیشرفت و تغییر و تحول شهر را لمس خواهند کرد.

۴۰۰ پست سازمانی خالی است

سخن آقاملایی انتصاب طبق چارت سازمانی مشخص را نقض نمی‌کند اما وی می‌خواهد که راهی برای تعامل بیشتر با نیروهای مجرب هم فراهم شود. امری که نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان هم بر آن تأکید کرد.

محمدابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ پست سازمانی در شهرداری گرگان وجود دارد ولی متأسفانه کل نیروهای رسمی شهرداری کمتر از ۲۰۰ نفر بوده بنابراین ما ۴۰۰ پست سازمانی خالی داریم.

وی افزود: با توجه به خالی بودن این پست‌ها قاعدتاً باید نیرویی جهت انجام وظیفه در آنجا قرار بگیرند، این باعث شده که شهرداران در شهرهای مختلف از پرسنلی استفاده کنند که شرایط لازم را نداشته و دچار شبهاتی از لحاظ قانونی باشند.

جرجانی بیان کرد: تنها راه این است که مدیران ارشد کشوری در این خصوص برنامه‌ریزی کرده و شرایط استخدامی را افزایش دهند تا پرسنل شهرداری از حالت شرکتی و قراردادی به حالت رسمی درآیند.

رعایت انتصاب‌ها

برای اطلاع از دلایل مخالفت فائزه عبداللهی با برخی از انتصاب‌ها در شهرداری گرگان با وی گفتگو کردیم، این عضو شورای شهر گرگان به خبرنگار مهر گفت: مکاتبه‌ای از وزارت کشور مبنی بر این‌که هرگونه انتصابی به غیر از نیروهای پیمانی و رسمی خلاف مقررات است، داشتیم.

وی افزود: شهردار تاکنون به افرادی که رسمی و پیمانی نبوده‌اند، پست‌های مدیریتی داده است و به همین دلیل به وی تذکر دادم که این خلاف مقررات است.

عبداللهی ادامه داد: با توجه به تفویض اختیاری که به مدیران مناطق شهرداری و سازمان‌های وابسته داده‌ایم نمی‌توان به هر کسی پست داد.

با توجه به تفویض اختیاری که به مدیران مناطق شهرداری و سازمان‌های وابسته داده‌ایم نمی‌توانیم به هر کسی پست دهیم وی با تأکید بر رعایت شرایط انتصاب، گفت: بند ۱۶ دستورالعمل بودجه سال ۹۷ تأکید کرده که شهرداری اجازه ندارند خلاف قانون عمل کنند و مورد آن این است که نمی‌توان به نیروهای رسمی و پیمانی پست داد.

عبداللهی افزود: شهرداری اداره معمولی نیست بلکه روزانه مبالغ بالایی در آن جابجا می‌شود بنابراین مهم است که به چه کسی پست می‌دهید.

وی در پاسخ به این‌که آیا این اتفاق در سنوات گذشته هم رخ داده بود یا خیر؟ گفت: اکنون دقیقاً به خاطر ندارم ولی در سنوات گذشته هم هر اتفاقی افتاده آن موقع تذکر خود را داده‌ام.

انتصاب پس از گرفتن استعلام‌ها

در حالی که عبداللهی کار شهرداری را فاقد وجهات قانونی می‌داند اما شهردار گرگان نظر دیگری دارد؛ عبدالرضا دادبود در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: فرایند قانونی انتصاباتی که در شهرداری اتفاق می‌افتد را انجام می‌دهیم.

وی افزود: نکته قابل ملاحظه این است که برخی از مدیرانی که در حوزه‌های مختلف منصوب می‌شوند اگر بخواهند پست سازمانی مصوب مدیریت را هم بگیرند مرحله دیگری را باید طی کنند یعنی بعد از انتصاب، مدارک آن‌ها برای شورای اداری و استخدامی استانداری فرستاده شده و آن‌ها پست مرتبط را دریافت می‌کنند.

دادبود اضافه کرد: این افراد می‌توانند بدون پست مرتبط در شهرداری مشغول به کار شوند و با همان ابلاغ، مدیریت خود را انجام دهند و منع قانونی برای این کار وجود ندارد.

شهردار گرگان ادامه داد: خوشبختانه تمامی انتصابات با هماهنگی مراجع ذی‌ربط مانند حراست شهرداری و استانداری و سایر مراکز مرتبط انجام می‌شود و بعد از طی مراحل نسبت به منصوب کردن افراد در آن پست‌های مدیریتی اقدام می‌کنیم.

شرایط احراز پست‌های سازمانی متفاوت است

شهردار گرگان گفت: اما نکته‌ای که در شورا هم مطرح شد انتصاب پست‌های سازمانی است، پست‌های سازمانی شرایط احراز خاصی دارند، میزان تحصیلات، تحصیلات مرتبط، سوابق کار و چیزهایی از این دست برای گرفتن پست‌ها مورد نیاز است که ما همکارانی را که این شرایط را داشته باشند و آن پست سازمانی هم خالی باشد برای آن کار منصوب می‌کنیم.

وی بیان کرد: آنچه تاکنون عرف بوده و در شهرداری گرگان و سایر شهرداری‌ها انجام می‌شده این است که معمولاً پست‌های سازمانی افراد با فعالیتی که انجام می‌دهند همیشه همخوانی ندارد و هیچ منع قانونی در مورد این مسأله هم تاکنون وجود نداشته است.

نیروی قراردادی پست سازمانی دریافت نمی‌کند

دادبود با بیان این‌که پست سازمانی را نمی‌توان به نیروهای قراردادی داد، تصریح کرد: این امر در شهرداری رعایت شده است. در پست‌های مدیریتی هم طبق آنچه بیان شد براساس روال قانونی آن و با هماهنگی دستگاهی‌های ذی‌صلاح انجام می‌شود.

شهردار گرگان اظهار کرد هیچ مبلغی برای یک نیروی قراردادی که پست سازمانی را دریافت کند اختصاص نمی‌یابد زیرا بخشنامه ناظر بر این است که اگر یک نیروی قراردادی پست بگیرد و از قِبل آن پست سازمانی مصوب که در چارت است پولی دریافت کند، غیرقانونی است.

دادبود افزود: دفترچه‌ای داریم که در آن پست‌های سازمانی مشخص شده است؛ اگر برای کسی ابلاغ زده شود که با این پست و با این ردیف منصوب می‌شوید به وی پست سازمانی داده‌ایم ولی وقتی می‌گوییم شما به موجب این ابلاغ، مدیریت دارید یعنی پست سازمانی نیست بلکه ابلاغ است که به طرف داده می‌شود.

نیروهای قراردادی و شرکتی پست ندارند

دادبود تأکید کرد: شهرداری برای افراد ابلاغ داخلی زده و براساس آن جایگاه مشخص می‌شود. نیروهای قراردادی و شرکتی پست ندارند یعنی ردیف مشخصی ندارند و طبق قرارداد حقوق دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: کار جذب نیرو در گذشته متفاوت بود و اکثراً نیروی شرکتی به کارگیری می‌شد، همین دلیل باعث شده که نه در گلستان بلکه در همه جای کشور تعداد نیروهای رسمی کم باشد.

برگزاری آزمون

دادبود بیان کرد: اکنون وزارت کشور در نظر دارد آزمونی را برای تبدیل وضعیت نیروها تا پایان سال تدارک ببیند که با برگزاری آن بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.

هر چند که سروسامان دادن به انتصاب‌ها و انطباق آن با قانون استخدامی و چارت سازمانی شهرداری باید مورد توجه جدی شهرداری قرار بگیرد، اما نباید به خاطر اختلاف‌نظرهای که به وجود آمده روند توسعه شهر را با چالش روبرو کرد.

بیان کردن برخی از مسائل که در کانون توجهات کسی نیست و در همه جای کشور اتفاق می‌افتد باعث می‌شود تمرکز شهردار کاهش یافته و به اهدافی که دنبال می‌کنیم، نرسیم. می‌توان این مسأله را در فضای بهتری پرسید تا اداره شهر هم مسیر عادی خود را بیابد.