به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری کردستان، کوروش مرادی از اعلام فراخوان شرکت در دومین استارت آپ روستایی کشور خبرداد و اظهارداشت: دومین رویداد استارت آپی روستایی کشور به منظور جذب ایده های خلاقانه و کسب و کار در روستاها با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دفاتر امور روستایی استانداری های شش استان کشور در منطقه آزاد ماکو به میزبانی آذربایجان شرقی از تاریخ ۲۸ آبان تا اول آذرماه سال جاری برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد یک روستا برای شکوفایی مستلزم نوآوری و حضور در بازارهای رقابتی استانی و کشوری است، افزود: کسب و کارهای روستایی و تبیین مدل سازی فرآیندهای تولید و توسعه استانی و انتقال دانش و اشاعه نوآوری در کشور، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان ادامه داد: بر این اساس، برگزاری استارت آپ‌ های روستایی و حمایت از شتاب دهنده ‌های روستایی و ایجاد مراکز توسعه تجارت الکترونیک در روستاها در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته است.

مرادی یادآور شد: بومی سازی کسب و کارهای روستایی با استفاده از دانش فنی روز و تغییرات ایجادی در آن با توجه به فرهنگ و شرایط محیطی هر روستا از اهداف موردنظر این برنامه است.

وی با اشاره به اینکه رویدادهای استارت آپ‌ روستایی به منظور تبدیل ایده ‌ها به کسب و کار روستایی و حل مشکلات پیش ‌رو برگزار می ‌شود، بیان کرد: در سال جاری در منطقه دو کشور با حضور صاحبان ایده از استان ‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و همدان و البرز دومین رویداد استارپ آپی کشور به میزبانی منطقه آزاد ماکو برگزار می ‌شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان هدف از برگزاری این استارت آپ را برگزاری کلاس‌ های آموزشی برای شرکت کنندگان، ایجاد ارتباط میان افراد متخصص در حوزه روستایی کشور، تبدیل ایده به کسب و کار، حل مشکلات و چالش ‌ها و حمایت از تجاری ‌سازی و پیاده سازی عملی طرح ‌ها اعلام کرد.

مرادی گفت: محورهای این رویداد شامل گردشگری، بهداشت و سلامت، کشاورزی (شیلات و دامپروری) فناوری و ارتباطات، تولیدات بومی و محلی، بازاریابی و فروش و محیط زیست و پسماند است.

وی با بیان اینکه برای هر استان ۲۵ نفر سهمیه جهت شرکت در این استارت آپ در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: جهت انتخاب این افراد، از طریق سایت بنیاد نخبگان استان فراخوانی را اعلام کرده ‌ایم که افراد صاحب ایده و کسب و کار روستایی از یکم الی ششم آبان ماه جاری در این سایت می ‌توانند ثبت نام کنند و بعد از آن توسط هیات داوری ۲۵ نفر برای شرکت در این رویداد انتخاب می ‌شوند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان به برنامه‌ های سه روز برگزاری این استارت آپ در منطقه آزاد ماکو هم اشاره کرد و افرود: در روز اول این رویداد هر کدام از شرکت کنندگان به مدت یک دقیقه فرصت دارند که ایده خود را مطرح کنند و بعد از آن کمیته داوران ایده ‌های برتر را انتخاب می ‌کنند.

مرادی با اشاره به اینکه در روز دوم، تیم ‌هایی از صاحبان ایده ‌های برتر تشکیل می ‌شود که دو کارگاه اعتبارسنجی و کسب و کار برای آنها برگزار می‌ شود، ادامه داد: در روز سوم هم کارگاه نحوه ارائه برگزار می ‌شود که هر تیم به مدت پنج دقیقه زمان ارائه و پنج دقیقه فرصت پاسخگویی به داوران را دارد.

وی یادآور شد: بعد از آن مراسم اختتامیه برگزار شده که به ایده ‌های برتر در کشور جوایزی اعطا می‌ شود و به ایده ‌های برتر استان کردستان هم جوایز استانی تعلق می‌ گیرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان در ادامه سخنان خود از برگزاری یک پیش رویداد در استان کردستان در یک هفته قبل از برگزاری دومین استارت آپ روستایی کشور خبرداد و بیان کرد: این پیش رویداد با هدف آماده سازی افراد شرکت کننده در استارت آپ روستایی کشور و با حضور دستگاه ‌های اجرایی، بنیاد نخبگان، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری برگزار می ‌شود.