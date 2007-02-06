شعر انسانی و اخلاقی القا کننده پیام انقلاب است

این شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین نشست هنر انقلابی که تشکیل شد جلسه شعری در حوزه هنری در سال 57 بود ، این در حالی است که آخرین جشنواره ای که در جشنواره های فجر طراحی شده جشنواره شعر فجر است.

مصطفی محدثی خراسانی درباره پراکندگی جغرافیایی شعر فجر گفت : این کار باید در تمام استان ها و حتی شهرهای کشور انجام شود و از آنجایی که کار شایسته ای است باید از استان ها به شهرها کشیده شود.

وی درباره کاربرد پیام انقلابی در شعر توضیح داد : خیلی نباید دنبال سوژه های مستقیم و صریح باشیم ، چرا که به هر بعد از ارزش های انسان که بپردازیم می تواند در زمره شعر انقلاب اسلامی قرار بگیرد.

محدثی خراسانی در توصیه ای به شاعران جوان گفت : من به جوانان توصیه می کنم که قبل از هر چیز ریشه ها و پیوندهای خودشان را با پیشینه و ادب فارسی مستحکم کنند تا آنگاه که ذوق و استعدادشان به ثمر می نشیند ریشه دار باشد. در واقع استعدادشان در جهتی حرکت بکند که به سمت رستگاری باشد و از بیراهه رفتن پیشگیری شود.