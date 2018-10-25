بررسی مسمومیت با الکل در شورای اجتماعی کشور

دکتر سیدمحمد هادی ایازی در حاشیه نشست خیران سلامت مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده مسمومیت ۴۶۰ نفر در کشور طی یک ماه گذشته به دلیل مصرف الکل اظهار کرد: پس از وقوع این اتفاق ،موضوع در شورای اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارش وزارت بهداشت، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی قرائت شد.

وی افزود: بررسی دستگاههای مرتبط نشان می دهد این افراد از الکل صنعتی« متانول» استفاده کرده و دچار مسمومیت شدید شدند و متاسفانه برخی نیز جان خود را از دست دادند.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نتیجه این بود که تعداد قابل توجهی از این افراد مسموم شدند، تعدادی کلیه های خود را از دست دادند و مورد دیالیز قرار گرفتند ،تعدادی نابینا شده و عده ای هم فوت کردند.

ایازی بیان کرد: در این جلسه تصمیم گیری شد نیروی انتظامی نسبت به شناسایی عوامل اصلی مسمومیت استفاده کنندگان از این مواد اقدام کند و دادستان تهران نیز نسبت به پیگیری و صدور احکام قضایی برای متخلفان اقدام لازم را به انجام رساند.

وی تاکید کرد:افراد نباید به صورت کلی از الکل خصوصا الکل صنعتی استفاده کنند زیرا باعث نابینایی، از دست دادن کلیه و مرگ می شود و به همین دلیل منع استفاده از الکل نیز در تعالمی اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت تصریح کرد:باید دستگاههای امنیتی و انتظامی نیز با عوامل این اقدام برخورد قاطع داشته باشند.