حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در حاشیه اختتامیه اردوی دختران جوان یاوران فرهنگی که در اردوگاه دلند برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی دختران جوان یاوران فرهنگی به منظور ارتقاء سطح علمی جوانان، شناساندن فرهنگ های منطقه و انتقال تجربیات در استان برگزار شد.

وی از حضور ۱۲۰ دختر جوان در این مراسم خبر داد و افزود: این افراد از ۶ پایگاه فرهنگی و اجتماعی استان گلستان هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با بیان اینکه این اردو با چهار کار گروه چون عفاف و حجاب، هویت دینی و ملی جوانان، سواد رسانه ای و فضای مجازی و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد، گفت: این کار گروه با حضور سه مبلغه و یک روحانی اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه این کارگروه ها در جهت کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد، یادآور شد: مبارزه با آسیب های اجتماعی نیازمند اقدام جدی و جهادی است.

ولی نژاد اظهار کرد: اگر جامعه غلفت و بزرگان کوتاهی کنند یقینا در این مسیر بازنده خواهیم شد و اگر به موقع، درست، با همدلی و تبعیت همه جانبه از رهبر معظم انقلاب، اقدام کنیم در این جبهه دشمن را شکست خواهم داد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای مسابقه فرهنگی و ورزشی با هدف شادی و نشاط اجتماعی از دیگر برنامه های این اردو بود.