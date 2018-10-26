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۴ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۴

حاجی بابایی:

همدان سفیر فرهنگی ایران در اجلاس جهانی گردشگری باشد

همدان سفیر فرهنگی ایران در اجلاس جهانی گردشگری باشد

همدان - نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: همدان با سرمایه های فرهنگی فراوان باید معرف کشور در چهلمین اجلاس اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: همدان با سرمایه های فرهنگی فراوان باید معرف کشور در چهلمین اجلاس اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری باشد.

وی گفت: این اجلاس فراملی فرصت بسیار ارزشمندی است که بتوانیم فرهنگ ارزشمند ملی و استانی را به جهان معرفی کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود جاذبه های گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی در همدان گفت: برنامه ریزی برای بهره برداری از این فرصت، تکلیفی است که مدیران باید در سطح کشور و استان با برنامه عملیاتی به آن بپردازند.

وی ادامه داد: موقعیتی که پیش آمده حاصل برنامه ریزی ها است و باید با ارزیابی، آینده نگری، فرصت سازی، استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود ضمن حفظ و بهبود شرایط موجود، ایجاد الگوی موفقی از گردشگری در سطح جهانی و ملی مدنظر باشد.

حاجی بابایی مدیران دستگاه‌های اجرایی را برای هماهنگی و تعریف برنامه های تاثیر گذاری که می تواند پروژه های بزرگ و ملی را برای توسعه همدان جذب کند فراخواند و گفت: وظیفه مدیران دستگاه های اجرایی است که از این فرصت برای جذب منابع و اعتبارات ملی استفاده کنند.

وی به برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه در طول یک ماه اخیر با مدیران دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: با توجه به پروژه های ملی باید در ایجاد زیر ساختهای گردشگری همدان تسریع شود و شخصا با مدیران دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی نشست های تخصصی صورت گرفته که نتایج رضایت بخشی داشته است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موزه هنرهای معاصر، موزه منطقه ای همدان، مخزن موزه غرب کشور، گردشگری بومی و روستایی در چهارمنطقه گردشگری همدان، کلنگ زنی منطقه صنایع مبتنی بر فناوری های برتر(های تک)، قطب دانشگاهی و قطب بهداشت و درمانی و پزشکی همدان با توسعه و تاسیس  بیمارستانهای جدید و برنامه ریزی برای توسعه  زیر ساختهای گردشگری فامنین و قهاوند از مواردی است که در این جلسات در دستور کارقرار گرفته است.

کد مطلب 4441653

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