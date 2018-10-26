همدان سفیر فرهنگی ایران در اجلاس جهانی گردشگری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: همدان با سرمایه های فرهنگی فراوان باید معرف کشور در چهلمین اجلاس اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری باشد.

وی گفت: این اجلاس فراملی فرصت بسیار ارزشمندی است که بتوانیم فرهنگ ارزشمند ملی و استانی را به جهان معرفی کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود جاذبه های گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی در همدان گفت: برنامه ریزی برای بهره برداری از این فرصت، تکلیفی است که مدیران باید در سطح کشور و استان با برنامه عملیاتی به آن بپردازند.

وی ادامه داد: موقعیتی که پیش آمده حاصل برنامه ریزی ها است و باید با ارزیابی، آینده نگری، فرصت سازی، استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود ضمن حفظ و بهبود شرایط موجود، ایجاد الگوی موفقی از گردشگری در سطح جهانی و ملی مدنظر باشد.

حاجی بابایی مدیران دستگاه‌های اجرایی را برای هماهنگی و تعریف برنامه های تاثیر گذاری که می تواند پروژه های بزرگ و ملی را برای توسعه همدان جذب کند فراخواند و گفت: وظیفه مدیران دستگاه های اجرایی است که از این فرصت برای جذب منابع و اعتبارات ملی استفاده کنند.

وی به برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه در طول یک ماه اخیر با مدیران دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: با توجه به پروژه های ملی باید در ایجاد زیر ساختهای گردشگری همدان تسریع شود و شخصا با مدیران دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی نشست های تخصصی صورت گرفته که نتایج رضایت بخشی داشته است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موزه هنرهای معاصر، موزه منطقه ای همدان، مخزن موزه غرب کشور، گردشگری بومی و روستایی در چهارمنطقه گردشگری همدان، کلنگ زنی منطقه صنایع مبتنی بر فناوری های برتر(های تک)، قطب دانشگاهی و قطب بهداشت و درمانی و پزشکی همدان با توسعه و تاسیس بیمارستانهای جدید و برنامه ریزی برای توسعه زیر ساختهای گردشگری فامنین و قهاوند از مواردی است که در این جلسات در دستور کارقرار گرفته است.