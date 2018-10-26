نخستین نوزاد انسان در فضا متولد می شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دیلی میل، احتمالا در اوایل ۲۰۲۴ میلادی یک نوزاد انسان در فضا متولد می شود.

یک شرکت نیوزلندی به نام SpaceLife Origin قصد دارد این عملیات را انجام دهد. در همین راستا به دنبال زنان بارداری است که برای وضع حمل در فضا داوطلب باشند. افراد واجد شرایط باید قبلا ۲ بار بدون هیچ مشکلی وضع حمل کرده باشند.

ماموریت وضع حمل در فضا ۳۶ ساعت طول می کشد و طی آن گروهی از پزشکان همراه مادر باردار به فضا فرستاده می شوند. به این ترتیب نوزاد در ارتفاع ۲۵۰ مایلی زمین متولد می شود.

این برنامه ها برای فراهم کردن زمینه شهرک سازی انسان ها در فضا انجام می شود و به انسان اجازه می دهد تا در سیارات دیگر نیز تولید مثل کند.

ماموریت مذکورCradle نام گرفته است. ۲۵ شرکت کننده برای این عملیات انتخاب می شوند تا یکی از آنها برای وضع حمل درماموریت ۲ روزه آماده باشد. هنگامیکه عمر جنین به ۸ماه و نیم برسد می توان مادر را به فضا برد.

مادران باردار تحت نظر پزشک خواهند بود و برای آماده سازی آنان از دستگاه های شبیه ساز فضایی استفاده می شود.

فرایند انتخاب شرکت کنندگان از ۲۰۲۲ میلادی آغاز می شود.