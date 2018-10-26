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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷

مدیر گمرک شلمچه اعلام کرد:

منع خروج سواری از شلمچه/ خروج ۷۶۳ کامیون آذوقه برای مواکب

منع خروج سواری از شلمچه/ خروج ۷۶۳ کامیون آذوقه برای مواکب

مدیر گمرک شلمچه در خصوص ممانعت از ورود خودروهای کاپوتاژ شده به داخل خاک عراق گفت: از طرف خاک عراق، ورود اتوبوس، مینی بوس و ون را آزاد و متاسفانه سواری را ممنوع اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محسن معماری مدیر گمرک شلمچه در خصوص ممانعت از ورود خودروهای کاپوتاژ شده به داخل خاک عراق گفت: از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران ممانعتی برای این خودروها نبوده بلکه از طرف خاک عراق، اتوبوس، مینی بوس و ون را آزاد و سواری را ممنوع اعلام کرد.

وی اظهار داشت: ما موردهای خاصی را که در این چند وقت به سمت خاک عراق با خودروی سواری می‌رفتند مثلا جانبازان، معلولان و یا افرادی که شرایط خاصی را داشتند، با طرف عراقی صحبت کردیم و در همین چند روزه در مرز شلمچه سواری‌هایی هم موردی فرستادیم و آن‌ها هم پذیرفته است.

مدیر گمرک شلمچه افزود: طرف عراقی بیشترین دغدغه اش، مسیرها و جاده‌هایی است که از شلمچه به سمت بغداد می‌روند و باعث شلوغی و مشکلات جاده می‌شوند را مطرح می‌کردند و می‌گفتند شرایط اتوبوس، مینی بوس و ون برایشان بهتر است.

وی با بیان اینکه از روزهای گذشته در رابطه با ممنوعیت خروج سواری از مرز شلمچه اطلاع رسانی شده، گفت: چند روز قبل از اربعین طی جلساتی که با طرف عراقی داشتیم، ممنوعیت خروج سواری از مرز شلمچه مطرح شد و ما نیز رسانه‌ای مطرح کردیم، ولی مرز مهران خودروهای سواری ممنوع نبودند و می‌توانستند از مهران وارد عراق شوند.

معماری به ارائه آماری از خروجی‌های مرز شلمچه پرداخت و عنوان کرد: کامیون‌های مواکب که آذوقه و وسایل لازم را به کربلا و نجف منتقل می‌کردند تا به امروز در حدود ۷۶۳ کامیون از مرز شلمچه خارج شدند و اتوبوس، مینی بوس و ون‌های کشورهای غیر ایرانی که از مرز شلمچه وارد عراق شدند ۷۳۳ دستگاه بودند و خودرهای ایرانی که بیشتر شامل اتوبوس، مینی بوس و ون بوده و تعداد اندکی هم سواری بوده ۲۶۶ دستگاه بوده است.

کد مطلب 4441701

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