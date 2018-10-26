۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

در آستانه اربعین حسینی صورت گرفت؛

بازدید معاون فرهنگی وزیر علوم از موکب های دانشجویی مرز چزابه

در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی معاون فرهنگی وزارت علوم از موکب های شهدای دانشجو ، پیام نور خوزستان، شهدای دانشگاه علمی و کاربردی و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز، غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از موکب های مستقر در مرز چزابه به انتشار فرآخوان دومین سوگواره علمی، فرهنگی و هنری اربعین به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره کرد.

وی از عموم دانشگاهیان مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی که در راهپیمایی عظیم اربعین مشارکت دارند دعوت کرد با ثبت تجربه معنوی خود در قالب شعر، دل نوشته و خاطره، عکس، پایان نامه، فیلم و نماهنگ آثار خود را به دبیرخانه این رخداد ارسال کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از موکب های شهدای دانشجو (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خوزستان)، پیام نور خوزستان، شهدای دانشگاه علمی و کاربردی و مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان بازدید کرد.

وی در دیدار با کاروان های دانشگاهیان و آرزوی تجربه ای سرشار از معنویت برای آنان، گفت: جامعه دانشگاهیان ایران دوشادوش دیگر قشرها با حضور پرشور در راهپیمایی عظیم اربعین عشق و ارادت خود را به ساحت خاندان اهل بیت و فرهنگ دوران ساز حماسه ساز حسینی ابراز می کنند.

وی افزود: بی گمان آثار و برکات این سفر معنویت آفرین در اعتلا و توسعه فرهنگی دانشگاه ها موثر خواهد بود و از همین رو لازم است دانشگاهیان از این فرصت کم نظیر فرهنگی و معنوی بهره گیرند.

براساس این گزارش، دومین سوگواره ملی علمی و فرهنگی و هنری اربعین اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند تا ۱۰ دی ماه آثار خود را به دبیرخانه این رویداد در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ارسال کنند.

زهرا سیفی

