حریفان ووشوکاران ایران در جام جهانی چین مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، رقابت های جام جهانی ساندا طی روزهای شنبه و یکشنبه (پنجم و ششم آبان ماه) به میزبانی چین و در شهر «هانژو» برگزار خواهد شد. در این رقابت ها تیم ایران با هشت ووشوکار به مصاف حریفان می رود.

مراسم وزن کشی و قرعه کشی این رویداد، صبح امروز جمعه برگزار شد و ووشوکاران کشورمان با حریفان خود آشنا شدند. برهمین اساس در بخش بانوان و در وزن ۵۲ کیلوگرم الهه منصوریان در گام نخست با نماینده برزیل رقابت خواهد کرد و سپس با ووشوکار الجزایری روبرو می شود.

شهربانو منصوریان در وزن ۶۵ کیلوگرم ابتدا با الجزایر و در ادامه با هند مبارزه خواهد کرد. در وزن ۷۵ کیلوگرم فریناز نذیری که نخستین تجربه ملی خود را پشت سرمی گذارد، ابتدا به مصاف نماینده روسیه می رود و در صورت پیروزی با برنده هند و مصر روبرو می شود.

در بخش مردان و در وزن ۷۰ کیلوگرم محسن محمدسیفی ملی پوش پرافتخار ایران، کار خود را با حریفی از الجزایر آغاز می کند و سپس با نماینده مصر مبارزه خواهد کرد. یوسف صبری در وزن ۷۵ کیلوگرم با نماینده لبنان روبرو می شود و در ادامه با حریفی از ماکائو رقابت می کند.

در وزن ۸۵ کیلوگرم معین تقوی با رقیبی از فرانسه رقابت خواهد کرد و در صوت پیروزی به مصاف برنده پیکار ورزشکاران بلاروس و مصر می رود. میلاد عارفی مقام هم در وزن ۹۰ کیلوگرم ابتدا با سانداکاری از هند و سپس با رقیبی از مصر مبارزه می کند. در وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم نیز حمیدرضا قلی پور در گام نخست با حریف قدرتمندی از چین و در ادامه با نماینده مصر رقابت می کند.

جام جهانی ساندا هر دو سال یکبار بین مدال آوران رقابتهای قهرمانی جهان برگزار می شود.