ضرورت شناخت و پژوهش دانشگاهیان درباره پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ایلام، غلامرضا غفاری در نشست ستاد اربعین دانشگاهیان استان ایلام، با قدردانی از تلاشهای دانشگاهیان دو استان ایلام و خوزستان در پیادهروی اربعین، اظهار داشت: این نقشآفرینی شایسته برای آموزش عالی کشور مایه مباهات است.
وی بر نقشآفرینی تخصصی دانشگاهیان در همایش بزرگ اربعین تاکید کرد و گفت: پیادهروی اربعین میتواند از ابعاد مختلف مورد شناخت و پژوهش قرار گیرد و اهمیت موضوع تا جایی است که اولین پیمایش این حرکت توسط دانشگاه MIT انجام گرفت و منتشر شد و این کار را نیز به صورت مستمر ادامه داد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: این موضوع نیز با تمام مولفههای عاشورا در دستور کار قرار گرفته تا در مقام شناخت درسهای عاشورا و اربعین بیش از پیش وارد سبک زندگی ما شود.
وی با استقبال از پیشنهاد رئیس دانشگاه ایلام برای تشکیل اردوگاه فرهنگی اربعین گفت: این بلندنظری و نگاه فرااستانی و فراملی دانشگاه ایلام که تنها مربوط به ایلام و حتی ایران نیست و این دستاورد مهم اربعین برای دانشگاههای ما است.
وی بر همافزایی دانشگاههای داخل کشور و مطالعات بینفرهنگی و بینالمللی توسط نسل دانشگاهی جوان تاکید کردو گفت: نقشآفرینی انجمنهای علمی و دانشجویی در همایش اربعین با توجه به تجربه علمی و مهارتی، هم مجموعهها را توانمندتر میکند و هم حس تعلق و خودباوری و توجه به هویت ملی و دینی را تقویت میکند.
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