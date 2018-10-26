نگرانی من از محیط اطراف بازیکنان است/ زمین تختی خراب است

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با سایپا که امروز جمعه برگزار شد، گفت: از صعود به فینال آسیا خوشحالیم ولی بازی های لیگ پیش روی ما قرار دارد. به همان اندازه بازی های لیگ برایمان جالب توجه و مهم است. فردا دنبال سه امتیاز مسابقه هستیم.

وی افزود: خودتان می دانید تا به حال تجربه بدی از بازی با سایپا داشته ایم. هدف سایپا قرار گرفتن در بین سه تیم برتر است. آنها نقل و انتقالات خوبی داشته اند. این تیم بهتر از سال گذشته است.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: می دانیم سایپا دنبال استفاده از خستگی احتمالی یا تمرکز ما روی فینال آسیا است تا برابر پرسپولیس پیروز شود اما به دنبال این هستیم تا همیشه وضعیت خوبمان را چه در آسیا و چه در لیگ تایید کنیم. سایپا تیم باثباتی است و می توانم بگویم مثل ترکیب همیشگی اش بازی می کند.

برانکو تصریح کرد: سایپا از نظر مالی هم با ثبات است و نسبت به سایر تیم ها وضعشان بهتر است. درباره علی دایی هم نیازی به صحبت نیست. مربی ای که همیشه دنبال برد و قهرمانی است که این باعث افتخار است. فردا انتظار یک بازی سخت داریم. از بازیکنانم نوراللهی غایب است و جای سئوال است که آیا به بازی فینال می رسید یا خیر. سیامک نعمتی هم یک مشکل کوچک دارد ولی جزو ترکیب خواهد بود.

وی در ادامه صحبت هایش گفت: بر خلاف همه خستگی ها و فشارها، بازیکنان امروز نشان دادند که برای برد در بازی فردا شوق و انگیزه دارند.

برانکو درباره برگزاری بازی در ورزشگاه تختی و کیفیت پایین چمن این ورزشگاه و احتمال مصدومیت بازیکنان پرسپولیس، اظهار کرد: متاسفانه کاری از دستمان بر نمی آید. بازی سایپا و استقلال را در آن زمین تماشا کردم. واقعا وضعیت زمین خراب است. نمی دانم چه بگویم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه قطری ها دنبال محروم کردن پرسپولیس از فینال آسیا به خاطر بازی کردن امید عالیشاه هستند، گفت: دقیقا از این وضعیت خبر ندارم اما اگر مشکلی بود خود فدراسیون زودتر اعلام می کرد و AFC هم اجازه بازی به عالیشاه نمی داد.

در این هنگام پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه گفت: این بحث بیشتر در کانال ها مطرح شد. به خاطر حساسیتی که پیش امده بود، موقع ثبت قرارداد عالیشاه در پرسپولیس استعلام های لازم اخذ شد. باید از حامد مومنی هم تشکر کنم. عالیشاه مشکلی نداشته است. یک خبر بود که می گفتند عالیشاه فسخ کرده و دوباره به پرسپولیس آمده است که اینطور نبود. عالیشاه با ما قرارداد داشت و بعد از خدمت به پرسپولیس بازگشت. فسخ قرارداد رخ نداده است. اگر مشکلی بود، تیم های دیگر پیش از السد اعتراض می کردند. امروز هم با مومنی صحبت کردم و گفت که بحثی از شکایت السد نبوده است. بعضی ها در زمین حریف پرسپولیس نمی شوند می خواهند خارج از زمین این کارها را بکنند.

سپس برانکو تاکید کرد: باشگاه شاکی ۲۴ ساعت بعد از بازی می تواند شکایت کند و آنرا تا ۴۸ ساعت بعد ثبت کند. احتمالا رفقای ما چنین اطلاعات غلطی داده اند!

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکنانش را از نظر ذهنی بعد از فینالیست شدن در آسیا آماده کرده است؟ گفت: این نه فقط برای پرسپولیس بلکه هر تیمی در دنیا در آستانه بازی فینال باشد، چنین مشکلی دارد. بعد از فینال هم هر تیمی به مشکل می خورد. برای من مشکل و نگرانی، بازیکنان نیستند بلکه محیط اطراف آنها است یعنی خانواده، رسانه، باشگاه که به نوعی جو می دهند. برای همین دوشنبه به دوبی می رویم. دو روز اونجا هستیم و سپس به توکیو می رویم.

برانکو درباره اینکه آیا ممکن است بازی فردا را فدای فینال آسیا کند؟ تاکید کرد: فعلا بهترین ترکیب را برای بازی با سایپا می گذاریم. منطقی است که سایپا برای برد می آید. آنها توجهی به خستگی و مسائل ما نخواهند داشت. سایپا می خواهد برنده باشد. این منطقی است اما ما هم می خواهیم برنده باشیم. اصلا هم بحث مصلحت اندیشی نداریم. السد ۱۰ روز بازی هایش را عقب انداخت ولی ما در جام حذفی بازی کردیم. فکر می کنم قبل از این مسابقات، خود بازی بهترین راه برای حفظ آمادگی است. بعد از سایپا هم به اندازه کافی برای ریکاوری بازیکنان وقت داریم. البته بحث اختلاف ساعت و تطبیق با شرایط جوی مشکل زیادی برایمان خواهد بود.

وی درباره دیدار پرسپولیس با کاشیما در فینال گفت: فعلا درباره سایپا صحبت می کنم نه کاشیما. یکشنبه درباره کاشیما صحبت می کنیم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که چرا تیمش زودتر با چارتر به توکیو نمی رود؟ گفت: قبل از بازی با السد هم برای کره و هم برای ژاپن برنامه ریزی کرده و حتی با پزشکان هم هماهنگ کرده بودیم تا به بهترین نحو بازیکنان این اختلاف ساعت را پشت سر بگذارند.

همچنین پندار خمارلو مدیر روابط عمومی پرسپولیس هم گفت: اولویت ما هم پرواز به ژاپن با چارتر بود ولی کار به آنجا نرسید. دو مشکل وجود داشت. اول اینکه پرواز کافی وجود نداشت. بحث دیگر این بود که شرکت ها اعلام آمادگی برای این پرواز بلند مدت نکردند. بعد هم خود برانکو گفت احتمالا هم در رفت و هم در برگشت تیم یک توقفی خواهد داشت.