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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

فرمانده مرزبانی ناجا اعلام کرد:

ورود بیش از ۵۰ هزار زائر خارجی از مرز های کشور

ورود بیش از ۵۰ هزار زائر خارجی از مرز های کشور

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: بیش از ۵۰ هزار زائر خارجی از مرزهای شرقی و شمالغربی کشور جهت تشرف به مراسم اربعین ماشرف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی امروز جمعه در گفتگو با رادیو اربعین تصریح کرد: زائرین خارجی از مرز های دوغارون و میرجاوه در شرق کشور و نیز مرزهای آستارا و بیله سوار و بازرگان وارد ایران شده و برای شرکت در مراسم اربعین به سمت مرز های غربی و جنوب غربی کشور مراجعه کرده اند.

وی با اشاره به ازدحام جمعیت در پایانه های مرزی کشور گفت: با وجود تعداد زیاد زائرین دغدغه انتظامی و امنیتی در مرز ها گزارش نشده است.

سردار رضایی افزود: زیر ساخت ها برای این ازدحام جمعیت، مناسب نیست و مسئولین ایرانی و عراقی برای سالهای آینده جهت افزایش زیر ساخت ها باید تمهیداتی بیندیشند.

فرمانده مرزبانی ناجا با تاکید بر تلاش شبانه روزی تمام دستگاه های اجرایی برای خدمت به زائرین گفت: پرسنل مرزبانی برخی اوقات بیش از ۲۰ ساعت به زائرین ارائه خدمت می کنند.

کد مطلب 4441766

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