پیاده روی اربعین مانور قدرت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ماه صفر اظهار داشت: بهترین و زیباترین مناسبتی که فرصت استفاده از آن در ماه صفر در اختیار مسلمانان است، اربعین حسینی است.

وی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی ادامه داد: در فرهنگ اسلامی عدد ۴۰ جایگاه خاصی دارد که در فرهنگ عاشورا نیز اربعین به چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) گفته می شود که مصادف با روز بیستم ماه صفر است.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: در روز اربعین مسلمانان عظیم ترین مراسم سوگواری را در کشورها و شهرهای مختلف به یاد عاشورای حسینی برپا می کنند و در شهر کربلا نیز عزاداری اربعین حسینی با عظمت و شکوه خاصی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی اربعین یکی از بزرگترین اجتماعات بشری است، گفت: اساساً اهمیت زیارت اربعین به این دلیل است که در این روز با تدبیر الهی یاد نهضت حسینی و یاد خاندان پیامبر اکرم (ص) برای همیشه در تاریخ جاودانه شد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان داشت: تا چند روز دیگر بزرگترین تجمع مسلمانان در خاک کشور عراق به وقوع می پیوندد که هیچ قدرتی توان مقابله با این تجمع و این اتحاد را ندارد.

وی با اشاره به اثرات معنوی راهپیمایی اربعین افزود: مناسک روز اربعین در کشور عراق، بیش از هر نقطة دیگری با شدت و جدیت برگزار می شود و حضور شیعیان کشورهای دیگر در این مراسم و سنت پیاده روی به سوی شهر کربلا از مهم ترین ابعاد مناسک سوگواری روز اربعین در این کشور است.

آیت الله سلیمانی ادامه داد: پیاده روی اربعین به نوعی مانور قدرت مسلمانان است و دشمنان زمانی که این حضور میلیونی و گسترده مسلمانان را می‌بیند، از این همه اتحاد و همدلی ترس و وحشت در دلشان ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه قدرت جمهوری اسلامی ایران امروز برای تمام دنیا به اثبات رسیده است، گفت: قطعا این قدرت نشات گرفته از رهنمودهای امام راحل (ره) و فرمایشات و نصیحت های رهبر معظم انقلاب است.

امام جمعه زاهدان با تاکید بر نقش رهبر معظم انقلاب در ایجاد این قدرت و اقتدار اظهار داشت: با حمایت های رهبری معظم بود که ما مردم توانستیم در فتنه سال ۸۸ موفق باشیم و حماسه ۹ دی را بیافرینیم.

داشتن روحیه انقلابی کلید حل مشکلات است

وی با تاکید بر اینکه انقلابی ‏گری و داشتن تفکر انقلابی را می‏‌توان یکی از مهم‏ترین مطالبات رهبر معظم انقلاب دانست، افزود: قطعا اگر روحیه انقلابی وجود داشته باشد ترسی از دشمن وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: البته وقتی از روحیه انقلابی صحبت می شود و مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند یعنی اینکه همه از جمله نیروهای مسلح، دولتمردان، قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم همه باید روحیه انقلابی داشته باشند.

وی گفت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب معنای روحیه‌ انقلابی یعنی اینکه یک انسان انقلابی، شجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار می‌ورزد، بن‌بست‌شکنی میکند، گره‌گشایی می کند، از چیزی نمیترسد و به آینده امیدوار است.

آیت الله سلیمانی با اشاره به ظرفیت های بی نظیر طبیعی، اجتماعی و سیاسی کشور تصریح کرد: امروزه جمهوری اسلامی ایران با قدرت معادن، نفت، گاز و انرژی‌های خود و از همه مهمتر با تکیه بر روحیه انقلابی جوانان غیور و توانمند خود یکی از قدرت های دنیا به حساب می‌آید.

وی افزود: دشمنان زمانی که این همه ظرفیت و این روحیه انقلابی را می‌بیند دست به هر کاری می زنند تا بتوانند با تحریم‌های اقتصادی اتحاد و روحیه انقلابی این مردم را از بین ببرد.

امام جمعه زاهدان با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم ادامه داد: به راستی اگر ما خدمات نظام اسلامی را نسبت به قبل از انقلاب مقایسه کنیم باید خدا را شاکر باشیم به عنوان نمونه پیشرفت هایی که در استان ما انجام شده موجب شده که سیستان و بلوچستان یکی از استان های استراتژیک کشور قلمداد شود.

وی با تاکید بر لزوم خدمت بیشتر مسئولان به مردم گفت: البته ما مردم نیز باید با حمایت از تولیدات داخلی به توسعه کشور کمک کنیم و برای بهتر شدن شرایط کشور تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به ایجاد زیرساخت ها مناسب در استان و کشور تصریح کرد: اکنون لازم است تا دستاوردهای انقلاب تبئین شود تا بسیاری از نعمت هایی که به واسطه نظام اسلامی به دست آمده ارج نهاده شود.