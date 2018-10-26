به گزارش خبرنگار مهر، حضور سارا خادم الشریعه در رقابت های بین المللی شطرنج اوپن فرانسه بر اساس دعوت رسمی برگزارکنندگان این رقابت ها انجام می شود.
رقابت های شطرنج اوپن فرانسه از امروز آغاز می شود. برای شرکت در این رقابت ها خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج بانوان ایران چهارشنبه شب عازم فرانسه شد.
مسابقات اوپن فرانسه از جمله رویدادهای سالیانه در تقویم فدراسیون جهانی شطرنج است که همه ساله با حضور بسیاری استاد بزرگان جهان برگزار می شود.
خادم الشریعه با هزینه میزبان در این رقابت ها شرکت می کند. وی نخستین بانوی شطرنجباز ایرانی است که موفق به کسب استاد بین المللی شد.
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