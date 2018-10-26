آخرین هشدار به کُردهای سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، امروز جمعه برای آخرین بار گروه های تروریستی حاضر در شرق فرات را تهدید کرد و عنوان داشت که ارتش ترکیه این منطقه را ار وجود تروریست ها پاک کرده و آن را به صاحبان اصلیش باز می گرداند.

وی پیشتر نیز در سخنرانی خود در جمع نیروهای ویژه ترکیه اظهار کرد: امیدواریم که به زودی با کمک شما، لانه‌های تروریست‌ها در شرق فرات را نابود کنیم.

رئیس جمهوری ترکیه خاطرنشان کرد: یگان‌های مدافع خلق کرد منبج را ترک نکرده‌اند و ترکیه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

کنترل مناطق شرقی فرات در سوریه در دست یگان‌های مدافع خلق کرد تحت حمایت آمریکا است که آنکارا آن را گروهی تروریستی می‌داند.

ترکیه و نیروهای هم‌پیمانش عملیاتی با نام شاخه زیتون را در عفرین سوریه صورت دادند تا مرز ترکیه و سوریه را از شبه‌نظامیان یگان‌های مدافع خلق پاکسازی کنند. ترکیه در ماه مارس اعلام کرد که عفرین در کنترل کامل نیروهای ترکیه قرار دارد.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه اظهارات خود بار دیگر از عربستانن سعودی خواست تا ۱۸ فردی که در رابطه با قتل «جمال خاشقجی» توسط ریاض بازداشت شده اند به آنکارا تحویل داده شده و در ترکیه محاکمه شوند.

وی همچنین بار دیگر سوال کرد که جسد جمال خاشقجی کجاست؟