به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مختاری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: اظهار زبانی ایمان باید ریشه در ایمان قلبی داشته باشد چرا که در غیر اینصورت انسان در معرض خطر نفاق قرار می گیرد.

امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: باور عقلی و پذیرش و عشق قلبی دو رکن مهم ایمان است که در نهایت تسلیم در برابر توحید و خداوند متعال را به همراه دارد.

مختاری ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت بیان کرده که اگر فردی از توحید حقیقی و ایمان فاصله بگیرد دچار گره‌های کور متعددی در زندگی دنیوی و خروی می‌شود و به سعادت نمی‌رسد.

وی افزود: امام سجاد در رساله حقوق خود می‌فرماید حق خداوند بر انسان‌ها این است که تنها او را بندگی کنیم و اگر فقط خدا را بندگی‌کنیم او برای سعادت و رستگاری ما کفایت می‌کند.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: آنچه باعث شد که امام حسین(ع) در حادثه عاشورا و در برابر آزمایش های بزرگ الهی سربلند و رستگار شود ایمان قوی و باور عمیق به توحید بود و در جبهه مقابل نیز ضعف ایمان موجب شد که از سر ترس حکومت ظلم و ظاغوت را بپذیرند.

مختاری اظهار کرد: اگر امروز از سوریه، عراق، شام و ایران تا سایر کشورهای اسلامی دل ها آکنده از محبت اهل بیت(ع) می باشد، نشانه ای از ایمان و زوال طاغوت و ظلم است.

وی با اشاره به همایش بزرگ راهپیمایی اربعین بیان کرد: زیارت سید الشهدا با پای پیاده از زائران ۴۰ کشور دنیا بسیار ارزشمند است و هیچ مکتبی قادر نیست اینگونه مردم را در یک نقطه جمع و بین آنان همبستگی ایجاد کند.

امام جمعه بیرجند ادامه داد: تنها محبت اهل بیت(ع) بعد از هزار و ۴۰۰ از حادثه خونین کربلا می تواند اینگونه بین دل ها همدلی و اتحاد ایجاد کند که نشانی از حقانیت این مکتب است.

مختاری افزود: این همایش بزرگ و وحدت و همدلی بین ملت های محب اهل بیت(ع) در حالی صورت گرفت که رسانه های معاند برای کمرنگ کردن این مراسم بزرگ و ایجاد کینه بین ایران و عراق بسیار تلاش کردند.

وی با بیان اینکه مجالس امام حسین(ع) باید به فرهنگ مهدوی پیوند بخورد، گفت: امید است که حرکت به سمت اهل بیت(ع) در ایام اربعین نشانه ای از آمادگی مردم برای پذیرش حکومت مهدوی و مقابله در برابر ظلم ظالمان باشد.

امام جمعه اظهار کرد: عزت و عظمت ما در گرو ادامه داد مسیر اهل بیت(ع) و امام حسین(ع) یعنی ظلم ستیزی، دفاع از مظلوم و بی تفاوت نبود نسبت به انحرافات در جامعه است.

‌مختاری بیان کرد: اگر امام در چهارم آبان ماه در سخنرانی علیه لایحه کاپیتولاسیون با لگد مال شدن عزت ایران و اسلام مخالفت کردند در حقیقت با الگو گرفتن و پیروی از شهدای کربلا بود.

وی ادامه داد: مسئولان باید بدانند مردم ایران هیچ گاه از مقابله با ظالم خسته نمی شوند و آنان نیز نباید به بهانه دلسوزی برای این مردم در مذاکرات با دشمنان از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی کوتاه بیایند.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه مسئولان در مذاکرات نباید سستی و کوتاهی نشان دهند، گفت: برای مردم بزرگ و سربلند ایران اسلامی هیچگاه قصورات، خیانت و فرصت طلبی ها و سوء استفاده از بیت المال قابل پذیرش نیست.

مختاری یادآور شد: همانگونه که آل امیه و بنی عباس‌ها در خون مظلومین غرق شدند، آه مظلومان گریبان ظالمان امروز چون استکبار جهانی و آل سعود را نیز خواهد گرفت.