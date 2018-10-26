عدم اختیار در تغییر دادن منشی رو راست حرف زدن با مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهارکرد: دیپلماسی مربوط به برقراری ارتباط هر مردم و هر کشور با دنیا است که از طرف دولتها انجام میشود ودر دیپلماسی عمومی، ملتها این ارتباط را برقرار میکنند.
وی افزود: دیپلماسی عمومی ایران در سوریه، یمن و عراق برقرار است و مظهر عمده این دیپلماسی در راهپیمایی اربعین است و در واقع این راهپیمایی به دیپلماسی اهلبیت(ع) تبدیلشده است.
امام جمعه مشهد تصریح کرد:دیپلماسی عمومی شیعه، دیپلماسی مبتنی بر محوریت عشق است و در این دیپلماسی کسی که رهبری فکری را در دست دارد، انقلاب اسلامی بوده و در نتیجه همه دم از نفرت از آمریکا، انزجار از استکبار و قدرتهای کفر و الحاد جهانی میزنند و این محوریت به خاطر وابستگی مردم به انقلاب شکل گرفته است.
علم الهدی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: رهبری فرمودند باید مسائل نظام شفاف باشد که این سخنان برای این است که اعتماد مردم را جلب و اعتمادشان به نظام را افزایش میدهد و آنها به نظام و انقلاب وابسته میشوند.
وی خاطرنشان کرد:مشکلات معیشتی و اقتصادی برای مردم وجود دارد، روراست با مردم در میان بگذارند. آقایی بعد از ۵ سال بگوید من اختیار تغییر منشی خودم را در دولت نداشتم، این روراست حرف زدن با مردم نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: شما ۵سال است در این دولت نفر دوم، برنامهریز و سیاستگذار هستید، اگر اختیار نداشتید، چرا ماندید؟ چه کسی مانع است؟اینقدر مردم را نادیده گرفتید که معتقدید جامعه باور میکنند آقایی بعد از ۵ سال که همهکاره دولت بوده، بگوید اختیار تغییر منشی ندارم.
وی گفت: این گرفتاریها برای معیشت مردم را شما ایجاد کردید. گرانیها هنوز مانده، بیایید شفاف به مردم بگویید مشکل کجاست. امروز در این کشور هرکس در هر مقام و شئونی در راه فاصله گرفتن مردم از نظام قدم بردارد، بزرگترین خائن به انقلاب است.
