به گزارش خبرنگار مهر، سارا خادم الشریعه که با تیم شطرنج بانوان ایران در بازی های آسیایی صاحب مدال طلا شد و در المپیاد جهانی گرجستان هم در میان ۱۵۱ تیم شرکت کننده در جایگاه چهاردهم ایستاد، مصمم به افزایش بیشتر ریتنیگ خود و بازگشت کامل به روزهای اوجش است مانند زمانی که به عنوان نخستین بانوی شطرنجباز ایرانی صاحب درجه استاد بین المللی شد و بعد از آن برای اولین بار در تاریخ شطرنج ایران نایب قهرمانی جوانان جهان (دختران) را از آن خود کرد.

به همین منظور وی به عنوان تنها نماینده ایران در رقابت های اوپن فرانسه شرکت کرده که با دعوت رسمی کشور میزبان انجام شده است. بعد از آن خادم الشریعه قصد دارد در صورت مهیا بودن شرایط در مسابقات سریع و نیمه سریع جهان هم حاضر شود.

اینها در حالی است که چند روز بیشتر از آغاز رسمی زندگی متاهلی خادم الشریعه نمی گذرد اما وی مصمم است با حضور در این میادین از روزهای افت فاصله بیشتری بگیرد.

این استاد بزرگ شطرنج بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رقابت های اوپن فرانسه و حضور در آن گفت: اصلا دوست نداشتم در شرایطی که تنها سه چهار روز از آغاز رسمی زندگی مشترک می گذرد، در رویدادی شرکت کنم اما مسابقات فرانسه فرصت خیلی خوبی بود به خصوص که از طرف میزبان دعوت شده بودم. در شرایط اقتصادی فعلی که واقعا امکان حضور در خیلی از مسابقات را نداریم، می توانستم بدون صرفِ هزینه در این رقابت ها (فرانسه) شرکت کنم. به همین دلیل فرصت را از دست ندادم.

وی ادامه داد: قرار بود رقابت های فرانسه در بخش نیمه سریع برگزار شود که همیشه برای آن جایزه نقدی زیادی هم در نظر گرفته می شود اما چند روز پیش از آغاز مسابقات، اعلام شد که به خاطر مسائل مالی، رقابت ها در بخش نیمه سریع برگزار نمی شود و به صورت اوپن خواهد بود. با این حال پذیرفتم که در مسابقات شرکت داشته باشم.

این بانوی شطرنجباز به رقابت های سریع و نیمه سریع جهان و برنامه ای که برای شرکت در آن دارد، اشاره کرد و یادآور شد: البته به خاطر تغییری که در مدیریت فدراسیون جهانی ایجاد شده، هنوز زمان و محل برگزاری این رقابت ها نهایی نشده است. مسابقات سریع و نیمه سریع جزو رویدادهای بسیار مهم است که اتفاقا یک بار در بخش بزرگسالان همین رقابت ها چهارم شدم. امیدوارم امسال شرایط میزبانی مسابقات به گونه ای باشد که بتوانم در آن شرکت کنم.

وی ادامه داد: سال گذشته رقابت های سریع و نیمه سریع جهان به میزبانی عربستان برگزار شد. جایزه مسابقات هم ۳۰۰ درصد افزایش داشت طوریکه نفر اول هزار دلار جایزه نقدی دریافت کرد. البته به خاطر مسائل سیاسی، هیچ یک از شطرنجبازان ایران در آن مسابقات شرکت نکردند. امسال هم که هنوز محل برگزاری مسابقات مشخص نشده است اما اینکه عربستانی ها به خاطر میزبانی خوب سال گذشته، امسال هم برگزار کننده مسابقات شوند، بعید نیست. در هر صورت امیدوارم امسال شانس شرکت در رقابتها را داشته باشم.

خادم الشریعه در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه از دوران افتش فاصله گرفته و به شدت مصمم به افزایش ریتینگ است، گفت: شروع افت من از مسابقات قهرمانی زنان جهان بود که در ایران برگزار شد. به قدری از شطرنج زده شده بودم که اصلا نمی خواستم بازی کنم و مهره شطرنج به دست بگیرم. برای مسابقات زنان جهان فشار روانی زیادی روی من بود چون انتظارات از من بالا بود. در رده بندی اولیه در نیمه اول جدول بودم اما طوری برخورد می شد که گویا باید قهرمان می شدم.

تنها استاد بین المللی شطرنج بانوان ایران تاکید کرد: آن زمان خیلی از شطرنج دلزده شده بودم و تا مدتی اصلا نمیخواستم به شطرنج بازگردم. حتی در مقطعی فکر می کردم که شطرنج را کنار بگذارم. البته در یک مقطعی می گفتند که زندگی متاهلی روی عملکرد من تاثیر گذاشته در صورتیکه اصلا اینطور نبود. همسر من در خیلی از رویدادها با هزینه شخصی خودش، مرا همراهی می کرد. همین سال گذشته در سه رویداد کنارم بود. بی انصافی بود که افتم را به حضور او مربوط می کردند. من امیدوارم امسال هم وی بتواند در مسابقات کنارم باشد تا حداقل اینگونه ثابت شود، افت من به خاطر او نبوده است. فقط فشارهای روانی و انتظارات بالا باعث افت عملکردم شده بود.

ملی پوش شطرنج بانوان ایران تاکید کرد: بعد از مسابقات زنان جهان در رویدادهایی مانند مسابقات آلمان و بازی های داخل سالن، عملکردی بَدی نداشتم اما در مجموع به خاطر افتی که داشتم ریتینگم از ۲۴۵۰ به ۲۴۰۰ کاهش پیدا کرد. همین موضوع هم خیلی برایم نگران کننده شده بود. البته به واسطه حضور در المپیاد جهانی و مسابقاتِ ایران و امتیازاتی که گرفتم، توانستم به ریتینگ گذشته نزدیک تر شوم. حالا هم تمرکزم روی رقابت های دیگر است تا بازهم امتیاز بگیرم و ریتینگ خود را افزایش دهم.