مردمی بودن پیاده روی اربعین حسینی دلیل فراگیری این حرکت عظیم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی درخطبه های نمازعبادی سیاسی جمعه شادگان که در محل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار شد، با اشاره به نگاه جهانیان به پیاده روی اربعین اظهار کرد: حضور مردم در پیاده روی اربعین از ارزش بالایی برخوردار بوده زیر نشانگر ظهور عشق و ارادت مردم با امام حسین (ع) و از سویی نشانه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی شیعیان است.

وی افزود: راهپیمایی اربعین بستری برای عینیت یافتن فرهنگ عاشورایی، عزت، کرامت، ایثار، ظلم ستیزی، استکبارستیزی، شهادت‏ طلبی در مقابله با دشمنان اسلام و تفکرات تکفیری است.

خطیب جمعه شادگان ادامه داد: حضور ده‏ها میلیونی مردم از کشورهای جهان با تنوع مذهبی، نژادی، قومی، سنی و جنسیتی نماد قدرت نرم شیعه و وحدت مسلمین در شرایط حساس کنونی است.

وی یاد آور شد: حماسه اربعین حسینی نمایش شور و شعور است که این مطلب از دستاوردهای مهم این حماسه عظیم است.

حجت الاسلام شرفی در ادامه خطبه های خود با اشاره به هشتم آبان‌ماه، سالروز شهادت حسین فهمیده، تاکید کرد: شهید فهمیده الگویی کامل برای نوجوانان و جوانان دنیا است.

وی با تاکید بر اینکه شهید فهمیده یکی از هزاران شهید دانش‌آموزی است که با تقدیم خون خود درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند، گفت: دوران کودکی و نوجوانی این شهید، درست مصادف با شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود که نقش اساسی در روحیه مبارزه‌طلبی این شهید داشت.

خطیب جمعه شادگان در فراز دیگری از خطبه های خود با اشاره به روز پدافندغیرعامل گفت: امروز پدافند غیرعامل یکی از پر اهمیت ترین مباحث در عرصه مصون سازی کشور و پیشگیری از انواع تهدیدات دشمنان و حراست از سرمایه ها و دستاوردهای مادی ومعنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه افزایش آستانه مقاومت مردمی و قوای خودی در برابر تهاجمات دشمن و بلاهای غیر طبیعی ،تحمیل هزینه بیشتر به دشمن ،بالا بردن توان دفاعی کشور ،ایجاد آمادگی ‌ های لازم مقـابله بـا دشمن در شرایط تهدیدات نامتقارن و حفظ تمامیّت ارضی، امنیّت ملّی و استقلال کشوررا از جمله اهداف دیگرپدافند غیرعامل برشمرد.

حجت اسلام شرفی در پایان خطبه های خود با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت اولین شهید محراب گفت: آیت الله قاضی طباطبایی طلایه دار شهدای محراب بود که در راه دفاع از ارزش ها جان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کرد.