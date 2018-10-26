  استانها
  2. البرز
۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

امام‌جمعه موقت نظرآباد:

راهپیمایی اربعین در جهان نظیر ندارد

نظرآباد - امام‌جمعه موقت نظرآباد گفت: راهپیمایی اربعین بزرگ‌ترین همایش مسلمانان است که در هیچ کجای جهان نظیر ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: راهپیمایی اربعین بزرگ‌ترین همایش مسلمانان است که در هیچ کجای جهان نظیر ندارد.

وی در ادامه به مهمان‌نوازی مردم عراق اشاره کرد و گفت: اعتقادات مردم به اهل‌بیت عصمت و طهارت باعث شده شاهد این شکوه و عظمت باشیم.

امام‌جمعه موقت نظرآباد در بخش دیگری اضافه کرد: در این شهرستان مراسم پیاده‌روی روز اربعین از مصلی به سمت امام زادگان احمد و محمود (ع) برگزار خواهد شد.

قتل «جمال خاشقجی» آل سعود را رسوا کرد

حجت‌الاسلام محمدی در ادامه به تحولات اخیر منطقه و اخباری که به حکومت آل سعود مرتبط می‌شود اشاره کرد و گفت: قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد بار دیگر دست آل سعود را رو کرد.

وی با تأکید بر اینکه قتل این روزنامه‌نگار منتقد باعث شد آل سعود و حامیان آن‌ها رسوا شوند، گفت: جای تأسف اینجاست که دنیا کشته شدن یک نفر را در بوق و کرنا کرده ولی جنایت آل سعود را در چند سال اخیر را نمی‌بیند.

امام‌جمعه موقت نظرآباد همچنین گفت: جنایت آل سعود در یمن که همچنان ادامه دارد نشان بارز تروریست بودن آل سعود است.

