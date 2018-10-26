راهپیمایی اربعین در جهان نظیر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدی در خطبههای این هفته نماز جمعه ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: راهپیمایی اربعین بزرگترین همایش مسلمانان است که در هیچ کجای جهان نظیر ندارد.
وی در ادامه به مهماننوازی مردم عراق اشاره کرد و گفت: اعتقادات مردم به اهلبیت عصمت و طهارت باعث شده شاهد این شکوه و عظمت باشیم.
امامجمعه موقت نظرآباد در بخش دیگری اضافه کرد: در این شهرستان مراسم پیادهروی روز اربعین از مصلی به سمت امام زادگان احمد و محمود (ع) برگزار خواهد شد.
قتل «جمال خاشقجی» آل سعود را رسوا کرد
حجتالاسلام محمدی در ادامه به تحولات اخیر منطقه و اخباری که به حکومت آل سعود مرتبط میشود اشاره کرد و گفت: قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار منتقد بار دیگر دست آل سعود را رو کرد.
وی با تأکید بر اینکه قتل این روزنامهنگار منتقد باعث شد آل سعود و حامیان آنها رسوا شوند، گفت: جای تأسف اینجاست که دنیا کشته شدن یک نفر را در بوق و کرنا کرده ولی جنایت آل سعود را در چند سال اخیر را نمیبیند.
امامجمعه موقت نظرآباد همچنین گفت: جنایت آل سعود در یمن که همچنان ادامه دارد نشان بارز تروریست بودن آل سعود است.
