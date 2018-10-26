وضعیت درخت « شاه سور زربین حسن آباد» خوش نیست

مهرداد خزایی پول در گفتگو با خبرنگار مهر برای حفظ کهنسال ترین درخت زربین گاه حسن آباد هشدار داد و افزود: درخت شاه سور زربین حسن آباد یکی از کهنسال ترین درختان زربین ذخیره گاه محسوب می شود که این روزها حال خوشی ندارد.

وی اظهار داشت:به دلیل حفاری های غیرمجاز توسط افراد ناشناس، این درخت کهنسال و زیبا در خطر است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس از طبیعت دوستان عزیز تقاضا کرد تا در جهت حفظ این درخت زیبا و یادگار دیرین منطقه بشتابند.

ذخیره گاه زربین با مساحتی بالغ بر ٧٤٠٠ هکتار با فلور گیاهی متنوع و تیپ های گیاهی درختی و مرتعی، از ذخایر ژنتیکی با ارزش جنگل های هیرکانی محسوب می شود.