  1. استانها
  2. مازندران
۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

رئیس منابع طبیعی چالوس:

وضعیت درخت « شاه سور زربین حسن آباد» خوش نیست

وضعیت درخت « شاه سور زربین حسن آباد» خوش نیست

چالوس - رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس گفت: درخت « شاه سور زربین حسن آباد » یکی از کهنسال ترین درختان زربین در جنگل های غرب استان حال خوشی ندارد.

مهرداد خزایی پول در گفتگو با خبرنگار مهر برای حفظ کهنسال ترین درخت زربین گاه حسن آباد هشدار داد و افزود: درخت شاه سور زربین حسن آباد یکی از کهنسال ترین درختان زربین ذخیره گاه محسوب می شود که این روزها حال خوشی ندارد.

وی اظهار داشت:به دلیل حفاری های غیرمجاز توسط افراد ناشناس، این درخت کهنسال و زیبا در خطر است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس از طبیعت دوستان عزیز تقاضا کرد تا در جهت حفظ این درخت زیبا و یادگار دیرین منطقه بشتابند.

ذخیره گاه زربین با مساحتی بالغ بر ٧٤٠٠ هکتار با فلور گیاهی متنوع و تیپ های گیاهی درختی و مرتعی، از ذخایر ژنتیکی با ارزش جنگل های هیرکانی محسوب می شود.

کد خبر 4441841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها