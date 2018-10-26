خدت رسانی ۱۶ هزار و ۹۲۶ اتوبوس از ابتدای ماه صفر به زوار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نفیسی امروز جمعه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: از این تعداد ۲۱۰ هزار نفر از مرز مهران ، ۷۸ هزار نفر از مرز شلمچه و ۴۶ هزار نفر از مرز چذابه تردد کرده اند.

وی ادامه داد: از کل آمار ورود و خروج ۲۶۸ هزار نفر از مرز خارج و حدود ۶۷ هزار نفر از این پایانه های مرزی وارد کشور شده اند.

رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین گفت: این آمار نشان دهنده آغاز حجم بالای تردد زائرین در مسیر برگشت است.

نفیسی افزود: از ابتدای ماه صفر بیش از یک میلیون و ۴۶۹ هزار زائر از مرز های کشور برای تشرف به مراسم اربعین استفاده کرده اند.

وی تصریح کرد: در این ایام تا کنون ۱۶ هزار و۹۶۲ اتوبوس از ناوگان اتوبوسرانی بین شهری زائرین را به پایانه های مرزی منتقل کرده اند.