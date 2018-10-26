تمدید مهلت ثبت نام سامانه سماح تا یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی امروز جمعه در گفتگو با رادیو اربعین در این باره گفت: با آخرین تفاهم انجام گرفته بین ستاد اربعین و مسئولان عراقی سامانه سماح تا روز یکشنبه فعال خواهد بود و ثبت نام زوار باقیمانده از اعزام به کربلا انجام می شود.

وی افزود: تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای زیارت اربعین حسینی در سماح ثبت نام کرده اند که روادید یک میلیون و ۷۸۰ هزار نفر صادر شده است.

آقایی گفت: از مجموع افراد باقیمانده هفت هزار نفر هنوز مدارکی به حج و زیارت تحویل نداده اند و روادید ۱۳ هزار زائر دیگر نیز تا امشب تهیه و ارسال می شود.

دبیر کمیته اعزام اربعین همچنین در خصوص روند صدور روادید در سطح کشور گفت: هم اکنون در اغلب استان ها در کمتر از ۲۴ ساعت، در مابقی استان ها و تهران تقریبا ۴۸ ساعته و در شهرک های اقماری تهران تقریبا در کمتر از ۷۲ ساعت روادید صادر می شود.

آقایی اظهار داشت: صدور گذرنامه برای کمتر از ۱۰۰ نفر که از طریق دفاتر پلیس + ۱۰ اقدام کرده بودند با مشکل روبرو شده که با هماهنگی های لازم تا امشب این مشکل نیز رفع می شود.