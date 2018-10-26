۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۱۱

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام سامانه سماح تا یکشنبه

تمدید مهلت ثبت نام سامانه سماح تا یکشنبه

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین از تمدید مهلت ثبت نام زوار اربعین حسینی تا روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی امروز جمعه در گفتگو با رادیو اربعین در این باره گفت: با آخرین تفاهم انجام گرفته بین ستاد اربعین و مسئولان عراقی سامانه سماح تا روز یکشنبه فعال خواهد بود و ثبت نام زوار باقیمانده از اعزام به کربلا انجام می شود.

وی افزود: تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای زیارت اربعین حسینی در سماح ثبت نام کرده اند که روادید یک میلیون و ۷۸۰ هزار نفر صادر شده است.

آقایی گفت: از مجموع افراد باقیمانده هفت هزار نفر هنوز مدارکی به حج و زیارت تحویل نداده اند و روادید ۱۳ هزار زائر دیگر نیز تا امشب تهیه و ارسال می شود.

دبیر کمیته اعزام اربعین همچنین در خصوص روند صدور روادید در سطح کشور گفت: هم اکنون در اغلب استان ها در کمتر از ۲۴ ساعت، در مابقی استان ها و تهران تقریبا ۴۸ ساعته و در شهرک های اقماری تهران تقریبا در کمتر از ۷۲ ساعت روادید صادر می شود.

آقایی اظهار داشت: صدور گذرنامه برای کمتر از ۱۰۰ نفر که از طریق دفاتر پلیس + ۱۰ اقدام کرده بودند با مشکل روبرو شده که با هماهنگی های لازم تا امشب این مشکل نیز رفع می شود.

