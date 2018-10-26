مرز مهران همچنان با مهربانی میزبان زائران حسینی است

خبرگزاری مهر- گروه استانها، مریم کشاورز: دشواری سفر کربلا برای زائران ایرانی تقریبا با ورود به شهرهای مرزی آغاز می شود. ازدحام جمعیت و خودروهای ورودی به این شهرها این دشواری را ایجاد کرده است.

نیروهای انتظامی ورودی اصلی شهر را بسته اند. پارکینگ های ورودی شهری سرتاسر مملو از جمعیت هستند. هزینه توقف ۷ تا ۱۰ روزه در این پارکینگ ها از ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است. تقریبا هر گوشه ای به پارکینگ تبدیل شده است که عمدتا مورد اعتماد هستند و امنیت خودروی شما را تضمین می کنند. در صورتی که بخواهید وارد شهر مهران شوید باید مسیر ۱۷ کیلومتری کمربندی شهر را طی کنید.

«مهران مهربان» این روزها به مادری مهربان برای زائرین تبدیل شده است.

موکب های خدمت رسان و نیروهای خدماتی آماده باشند

دلالان و بازاریاب ها هر لحظه جلوی خودروها را می گیرند و سعی دارند با چانه زنی شما را به پارکینگ های شخصی خود هدایت کنند.

مساجد به محلی برای اسکان شبانه زائران برای کسانی که ترجیح می دهند برای عبور از مرز تا صبح صبر کنند تبدیل شده اند، جوانترها شبانه مرز را که خلوت تر است عبور می کنند، آنها که فرزندی همراه خود دارند و خانواده ها شب میهمان مهران هستند.

مرز مهران گرم و بارانی است

در تمام شهر چادرهای مسافرتی برپا شده است و هر گوشه ای مردهای جوان کنار خودروی خود خوابیده اند، گوشه و کنار شهر اتومبیل ها پارک شده اند، پیاده روها، کوچه ها و زمین های خالی، خودروهای زائرین را در خود جای داده اند و بارش باران به خنکی هوا کمک کرده است.

شهر خیس و بارانی است

از سفر برگشته ها به زائرین راهنمایی می دهند: لباس گرم برندارید، هوا خیلی گرم است، کفش مناسب همراه ببرید، مسیر گل و لای شده است، زائران از مهران تا پایانه های مرزی یک ساعتی در راه هستند، اتوبوس های واحد، مردم را از داخل شهر به مسیر اصلی می رسانند.

خودروهای شخصی اجازه ورود به این مسیر را ندارند، کرایه اتوبوس ها برای هر نفر ۳ هزار تومان است، مردم بعد از نماز صبح راهی می شوند و بعد از پیاده شدن از اتوبوس نیم ساعتی مسیر پیاده در پیش است.

در این مسیر موکب های بین راهی صبحانه و چای توزیع می کنند، نمایندگان موسسات خیریه صدقات را جمع آوری می کنند، عده ای قرآن روی سر زائران می گیرند، اسپند دود می کنند و در این مسیر با چندین لایه گیت محافظتی گذرنامه و روادید زائرین بازرسی می شود.ترافیک مردم در مرز ایران مرتب و سریع پیش می رود، با چند دقیقه فاصله از درج مهر خروج در گذرنامه نوبت به گیت ورود به کشور عراق می رسد.

باران دیشب زمین خاکی را نم دار کرده است اما برای این عاشقان حسینی سختی راه معنا ندارد، خانواده ها از هر گوشه و کنار برای شرکت در این حماسه جهانی خود را به مرز رسانیده اند، تا چشم کار می کند وسط جمعیت کالسکه کودک است و ویلچر سالمند، گویی اربعین حتی معنای ناتوانی را زمین زده است. سالخوردگان با نشاط مسیر پیاده را طی می کنند. کودکان روی کالسکه و گاهی چرخ های حمل بار بازی می کنند، زن و شوهرهای جوان دست به دست هم راهی این مسیر خودسازی هستند، بزرگترهای خانواده ها کاروانی عازم شده و بیشتر اعضای خانواده را با خود همراه کرده اند. تصورم این بود که مشکلات اقتصادی امسال روی تعداد زائرین اربعین تاثیر داشته باشد اما جمعیت تغییری نداشته است، البته وقتی پای درد دلشان می نشینی از گرانی و اجاره خانه و قسط گله دارند ولی راهشان را انتخاب کرده اند.

حاجیه خانمی وارد بحث می شود و می گوید: شیعه با هر گرفتاری هم شده خودشو میرسونه. وظیفه ما هست تا بیاییم و این اتحاد شیعیان رو به جهان معرفی کنیم.

پسر جوانی ادامه می دهد: پول کربلای هر سال من پس انداز کل سالمه. فدای سر ارباب، زیارت اربعین قسمتم بشه هر سال میام. نکته قابل توجه دیگر شکل گیری پویش های مردمی لست. پویش هایی که کمک مالی جمع کردند. هزینه ویزا را دادند و سبب شدند تا خیلی ها کربلایی شوند.

خانم ۴۵ ساله ای روی تلفن همراهش گروهی را نشان می دهد و می گوید: تا الان نزدیک ۵۰۰ ملیون کمک مردمی جمع شده و بین نیازمندانی که به صورت ناشناس اعلام نیاز برای این سفر کرده بودند هر نفری ۴۰۰ هزار تومان توزیع شد، من خودم با کمک خیرین اومدم.

پویش های مردمی با قدرت فعالیت کردند کمک هزینه دادند و زائرین را راهی کربلا کردند. برای دریافت کمک هم لازم نبود مستحق باشی همین که دلت کربلایی باشد کافی است، شیعه و سنی هم ندارد.

ادامه دارد...