۱۳ آبان نماد شجاعت مردم ایران است/مصرف تولید داخلی در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد بیان کرد: ۱۳ آبان یک روز بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان دارای اهمیت بسیار بالایی است، یادآور شد: ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب ما نماد ایثار و شجاعت ملت ایران است.

امام جمعه سنندج ضمن اشاره به رشادت های ملت ایران در راستای حفظ و حراست از انقلاب اسلامی، عنوان کرد: ما در راه پیروزی انقلاب اسلامی رشادتهای بسیار زیادی را انجام داده ایم و به همین دلیل باید این مسیر را با تمام توان ادامه داد.

وی ضمن اشاره به سالروز شهادت شهید فهمیده در روز ۱۳ آبان و روز استکبار ستیزی ملت ایران، عنوان کرد: ما در راه انقلاب اسلامی سرمایه‌های بسیار زیادی را هزینه کردیم که شهید فهمیده یکی از نمونه‌های این ایثار و شهادت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر مصرف کالای ایرانی از سوی مردم به عنوان یک اولویت تأکید کرد و گفت: حمایت از کالای ایرانی حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در جامعه است و همه باید در این مسیر حرکت کنند.

ماموستا خدایی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی در جامعه یکی از نیازهای ضروری است، یادآور شد: همه ما باید تلاش کنیم تا فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل در سطح جامعه نهادینه شود و در این راستا اقشار مختلف مردم باید اولویت خرید خود را بر کالای ایرانی برنامه‌ریزی کنند.

وی خواستار جلوگیری از ورود کالای خارجی از سوی مسئولان و متولیان امر شد و افزود: افزایش واردات کالای خارجی مشابه تولید داخل باعث افزایش بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی در جامعه می شود و در این راستا مسئولان و مدیران در سیالات بسیار مهمی برعهده دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه های بی پایان دشمنی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمن از هر فرصتی توطئه و دسیسه بر علیه کشورمان استفاده می‌کند به یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این توطئه‌ها حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان و تلاش برای توسعه کشور است.

امام جمعه سنندج به مسئله بسیار مهم رعایت حجاب و عفاف در جامعه به عنوان یکی از ضرورت های اصلی اشاره کرد و گفت: رعایت حجاب و توجه به مسئله عفاف یکی از دستورات دین مبین اسلام است و همه ما موظف به رعایت این مهم هستیم.

وی با بیان اینکه امروز عده ای بی حجابی را نشان دهنده تمدن و فرهنگ بالا می‌دانند، گفت: این افراد آگاه نیستند و متاسفانه امروز در جامعه مشاهده می‌شود که عده‌ای به دلیل نا آگاهی مسئله حجاب و عفاف را رعایت نمی‌کنند.