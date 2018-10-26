به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امام خمینی(ره)، با اشاره به جنایات آل سعود، استکبار و در رأس آن‌ها آمریکا، بیان کرد: جهانیان امروز می‌دانند که به دلیل جنایات آل سعود در منطقه، مردم یمن با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما در قبال این جنایات تنها سکوت پیشه کرده‌اند.

وی بابیان اینکه کودکان بی‌گناه از گرسنگی کشته می‌شوند اما سازمان‌های جهانی که مدعیان فعالیت‌های بشردوستانه و همچنین حقوق بشری اقدامی نمی‌کنند، افزود: مدعیان امروزی در برابر کشته شدن هزاران یمنی به دست عربستان سعودی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

جنایات استکبار ادامه دارد

امام‌جمعه سمنان کشتن روزنامه‌نگار مخالف آل سعود در کنسولگری این کشور در ترکیه را نمونه‌ای از جنایات آل سعود با حمایت آمریکا دانست و تأکید کرد: دراین‌باره هم شاهد سکوت جامعه جهانی هستیم که نشان می‌دهد برای سرپوش گذاشتن بر روی جنایت، برنامه‌ریزی گسترده‌ای از سوی استکبار جهانی شده است.

آیت‌الله شاهچراغی در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه پیاده‌روی میلیونی اربعین در دل دشمنان، حرام می‌اندازد، گفت: راهپیمایی باشکوه اربعین درنیابی نظیر است.

وی افزود: راهپیمایی اربعین در عین امنیت و صلابت، مدیون خون شهدای مدافع حرم است که با خون پاکشان امروز شرایط حضور میلیون‌ها زائر اربعین در خاک عراق را مهیا کرده‌اند.

شفافیت مطالبه مردمی

عضو خبرگان رهبری بخش سوم سخنان خود را به‌ضرورت شفافیت در دستگاه های اجرایی اختصاص داد و با بیان اینکه مسئولان نباید مردم را غریبه بدانند، گفت: شفافیت یک مطالبه عمومی از دولتمردان و دستگاه های اجرایی است.

آیت الله شاهچراغی بیان کرد: مردم غریبه نیستند و ما معتقد هستیم که باید از تمام مسائل بجز موارد نظامی و امنیتی اطلاع کامل داشته باشند.

وی همچنین گفت: برخورد شفاف و کامل در عین قاطعیت با مفسدان اقتصادی نه تنها باعث اعتماد عمومی مردمی بلکه باعث شفافیت در دستگاه اجرایی و قضایی می شود که این امر مطالبه مردم است.