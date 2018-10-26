راهپیمایی اربعین عامل معرفی تشیع به جهانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع با بیان اینکه راهپیمایی اربعین بزرگترین عامل معرفی تشیع به جهانیان است، تاکید کرد: باید از اربعین در راستای ترویج و معرفی فرهنگ و نهضت امام حسین(ع) استفاده کرد تا همگان با عظمت قیام آن حضرت آشنا شوند.

وی وحدت مسلمانان را مهمترین محور اربعین حسینی دانست و افزود: اربعین نشان می دهد که مسلمانان با سلاح اتحاد می توانند در برابر دشمنان دست به کارهای بزرگی بزنند و لذا از این منظر، اربعین یک نعمت برای جهان اسلام محسوب می شود.

حفظ روحیه حسینی در جامعه

امام جمعه میامی خواستار برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم اربعین با حضور دستگاه های اجرایی و فرهنگی شد و گفت: پیاده روی میلیونی اربعین، در واقع به مثابه زنگ خطری برای دشمنان اسلام علی الخصوص صهیونیسم جهانی محسوب می شود که سال به سال با عنایت خدای متعال به گستردگی این مراسم افزوده می شود.

صفایی پور حفظ روحیه حسینی را برای مقابله با دشمنان الزامی دانست و گفت: مراسم با شکوه اربعین صرفاً یک راهپیمایی ساده نیست بلکه ترویج نهضت و سیره ای است که بر مبنای آزادگی و قیام امام حسین(ع) شکل گرفته و لذا باید قدردان آن بود.

وی از برپایی دو موکب شهرستان میامی در اربعین امسال نیز خبر داد و گفت: باید از خادمان این دو موکب در خاک عراق و مرز مهران تشکر و تقدیر کرد چرا که خادمی زائران ابا عبدالله(ع) همچون خادمی در مرقد مطهر آن بزرگوار است.

ضرورت نگاه به زیرساخت های شهری

امام جمعه میامی در ادامه به مقوله توسعه زیرساخت های شهری نیز پرداخت و با بیان اینکه از مسئولان توقع داریم تا به زیرساخت های شهری نگاه ویژه ای داشته باشند، بیان کرد: انتظار است مردم ومسئولان نسبت به زیباسازی شهر اقدامات بهتری را در دستور کار قرار دهند.

صفایی پور همچنین گفت: ما معتقد هستیم که باید با استفاده ازظرفیت های موجود برای جذب گردشگران تلاش شود چرا که میامی دارای ظرفیت های عظیم گردشگری است که هم به اشتغال و هم به توسعه منطقه کمک شایانی خواهد کرد.