شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: یک سامانه بارشی وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است که موجب بارش برف در مناطق مرتفع شهرستان کوهرنگ می شود.

وی بیان کرد: پایین آمدن دمای هوا و ورود سامانه بارشی موجب وقوع نخستین برف سال زراعی جاری در این استان می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بارش ها در سایر نقاط به صورت باران پیش بینی می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دمای هوا در کوهرنگ سه درجه سانتی گراد گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری هفت درجه سانتی گراد گزارش شده است.