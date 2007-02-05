طلاق ریشه در بی مهری خانواده دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، رئیس انجمن مطالعات خانواده کشور ، عصر امروز در همایش منزلت زن و خانواده در کانون شهید فهمیده ساری ، انسان بی خانواده را یک انسان بی اصالت و بی ریشه خواند و گفت: خانواده جایگاه اصلی تربیت فرزندان صالح و مذهبی است و مسجد و مدرسه تکمیل کننده این تربیت هستند.

عبدالرضا کردی ، از زن به عنوان ارکان بنیادین نهاد خانواده یاد کرد و افزود: زنان مسئول رفع ابهامات خانواده ها هستند به طوری که زن می تواند بدترین مرد را تربیت واصلاح کند.

وی با اشاره به آمار بالای طلاق در سطح کشور ، ریشه این جدایی را از بی صبری و بی مهری خانواده عنوان کرد.

کردی با بیان اینکه جوامع بی ریشه و مرده جوامعی بی مادر هستند گفت: شوق مردگی در هر ملتی از انحراف زنان آن ملت ناشی می شود.

وی ؛ عشق و محبت در زندگی خانوادگی را نیز عامل مهم انسان سازی عنوان کرد و یادآور شد: عشق و محبت می تواند رفتار انسان ها را در زندگی تغییر داده و به رشد و تعالی سوق دهد.

کردی ، تجمل بی حد و اندازه و سوق یافتن خانواده ها به سمت خانه هایی که نماد تجلی اغنیاست را عاملی در دوری از عاقبت به خیری و تکامل معنوی دانست و افزود: اگر رفاه در خانواده ها از سطحی بالاتر رود فساد می آورد که این برای تکامل خانواده ها و افراد مضر است.

رئیس انجمن مطالعات خانواده کشور ، محبت به خانواده را در حریم حب خداوند عنوان کرد و افزود: اگر حب به خانواده برای رضای خداوند باشد ، در ردیف حب خداوند قرار می گیرد.

وی ؛ تفاوت نقش زن و مرد در نظام هستی را بر اساس یک حکمت و مصلحت بالنده ذکر کرد و یادآور شد: این تفاوت ها در نظام هستی است که نقش با ارزش و بالنده زن و مرد را در زندگی خانوادگی نمایان می سازد.

کردی خاطر نشان کرد: زمانی ریشه یک زن خشک می شود که برای حفظ صورت ، سیرتش را از دست دهد و آنجاست که این زن نیاز به ترمیم دارد.