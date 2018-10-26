اجماع بزرگ اربعین بیانگر اتحاد و همدلی مسلمانان با یکدیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه امروز شهر ایلام اظهار داشت: اجتماع بسیار باشکوه ده ها میلیون زائر از سراسر جهان در کربلا بیانگر اتحاد، همدلی مسلمانان با یکدیگر و به مثابه خاری در چشم دشمنان و استکبار جهانی و رسانه های غربی است.

وی گفت: اربعین حسینی بستری مناسب برای آشنایی بیشتر جوانان با شعائر اسلامی و خنثی کردن هجمه های فرهنگی دشمنان نظام است

وی از اقدامات خوب انجام گر فته برای تامین زیر ساخت ها در مسیر تردد زائران خبر داد و گفت: هنوز تا ایده آل ها فاصله داریم و ضروریست مسئولان در این زمینه تلاش و کمک های مضاعفی داشته باشند.

کریمی تبار تصریح کرد: نیاز است مسئولان ارشد کشور و استان نسبت به بهسازی، توسعه و تقویت زیرساخت های جاده ای استان توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند چراکه متاسفانه شاهد تصادفات جانی و مالی متعددی در جاده های استان ایلام بوده ایم.

وی گفت: اربعین فرصتی است که هم مردم این خطه عشق و ارادت خود را با پذیرایی از زائران اباعبدالله به خاندان رسالت نشان دهند و هم عاملی برای توسعه زیرساخت های استان است.

امام جمعه ایلام با اشاره به موضوع جوانان، اظهار داشت: بعد از اتمام اربعین ارتباط مستقیم و نزدیکی را با تشکل های دانشجویی، دانش آموزی و طلاب برقرار خواهم کرد و در فرصت های مناسب و دوره ای به دیدار این اقشار مهم و تاثیرگذار جامعه می روم.

وی افزود: تاکنون جوانان هر دوره ای در توسعه و تقویت نظام در عرصه های سیاسی، نظامی، دفاعی، علمی، فرهنگی، ورزشی، دفاع مقدس و .... نقش داشته اند.